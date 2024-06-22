Патриарх Кирилл ввел новый церковный праздник в России

Патриарх назначил 22 июня Днем принесения «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру

22 июня 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл сообщил, что 22 июня станет праздником в церковном календаре Фото: Денис Моргунов © URA.RU В церковном календаре 22 июня будет именоваться Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру. О новом празднике заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе. «Я благословляю именовать [22 июня] Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы лавру и совершать всегда полиелейные богослужения», — сообщил Патриарх Кирилл. Его слова приводит ТАСС. До этого икону разместили в соборе Троице-Сергиевой лавры. Она будет находиться там постоянно после почти векового перерыва. Икона «Троица» иконописца Андрея Рублева была доставлена на специализированном транспорте и размещена в специально изготовленном киоте. Ранее она находилась в Храме Христа спасителя. После ее отправили на реставрацию, которая продлилась год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В церковном календаре 22 июня будет именоваться Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру. О новом празднике заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе. «Я благословляю именовать [22 июня] Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы лавру и совершать всегда полиелейные богослужения», — сообщил Патриарх Кирилл. Его слова приводит ТАСС. До этого икону разместили в соборе Троице-Сергиевой лавры. Она будет находиться там постоянно после почти векового перерыва. Икона «Троица» иконописца Андрея Рублева была доставлена на специализированном транспорте и размещена в специально изготовленном киоте. Ранее она находилась в Храме Христа спасителя. После ее отправили на реставрацию, которая продлилась год.