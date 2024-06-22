Патриарх Кирилл ввел новый церковный праздник в России

В церковном календаре 22 июня будет именоваться Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру. О новом празднике заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе.
«Я благословляю именовать [22 июня] Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы лавру и совершать всегда полиелейные богослужения», — сообщил Патриарх Кирилл. Его слова приводит ТАСС.
До этого икону разместили в соборе Троице-Сергиевой лавры. Она будет находиться там постоянно после почти векового перерыва. Икона «Троица» иконописца Андрея Рублева была доставлена на специализированном транспорте и размещена в специально изготовленном киоте.
Ранее она находилась в Храме Христа спасителя. После ее отправили на реставрацию, которая продлилась год.
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