Патриарх Кирилл ввел новый церковный праздник в России

Патриарх назначил 22 июня Днем принесения «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру
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Визит патриарха в Тобольск. Тобольск , богослужение, патриарх кирилл, христианство, православие
Патриарх Кирилл сообщил, что 22 июня станет праздником в церковном календаре Фото:

В церковном календаре 22 июня будет именоваться Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру. О новом празднике заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе.

«Я благословляю именовать [22 июня] Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы лавру и совершать всегда полиелейные богослужения», — сообщил Патриарх Кирилл. Его слова приводит ТАСС.

До этого икону разместили в соборе Троице-Сергиевой лавры. Она будет находиться там постоянно после почти векового перерыва. Икона «Троица» иконописца Андрея Рублева была доставлена на специализированном транспорте и размещена в специально изготовленном киоте.

Ранее она находилась в Храме Христа спасителя. После ее отправили на реставрацию, которая продлилась год.

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В церковном календаре 22 июня будет именоваться Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру. О новом празднике заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе. «Я благословляю именовать [22 июня] Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы лавру и совершать всегда полиелейные богослужения», — сообщил Патриарх Кирилл. Его слова приводит ТАСС. До этого икону разместили в соборе Троице-Сергиевой лавры. Она будет находиться там постоянно после почти векового перерыва. Икона «Троица» иконописца Андрея Рублева была доставлена на специализированном транспорте и размещена в специально изготовленном киоте. Ранее она находилась в Храме Христа спасителя. После ее отправили на реставрацию, которая продлилась год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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