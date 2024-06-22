Политолог объяснил, почему украинцы не пытаются убрать Зеленского

Политолог Журавлев: Зеленский запугал народ и узурпировал власть
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинский народ боится Владимира Зеленского, считает Дмитрий Журавлев
Украинский народ боится Владимира Зеленского, считает Дмитрий Журавлев Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский силовыми методами узурпировал власть, а народ не выступает против, потому что боится серьезных последствий. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Сейчас Украина — это тоталитарное государство, где Зеленский узурпировал власть силовыми методами. Мы даже не можем узнать, поддерживает ли его народ, потому что доверять социологическим опросам оттуда нельзя, никто не скажет правду. А тех, кто был готов говорить о преступлениях Зеленского, закопали», — заявил Дмитрий Журавлев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Зеленский с 2019 года 32 раза нарушил Конституцию Украины. Он блокировал законопроекты вместо накладывания на них вето или подписания. Медведев добавил, что глава украинского офиса Андрей Ермак и Зеленский находятся в преступном сговоре.

Полномочия Зеленского как президента Украины закончились еще в конце мая. Однако он отменил выборы из-за военного положения. Медведев говорил, что Зеленский сильно боится политической конкуренции с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-главой Украины Петром Порошенко.

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Глава Украины Владимир Зеленский силовыми методами узурпировал власть, а народ не выступает против, потому что боится серьезных последствий. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев. «Сейчас Украина — это тоталитарное государство, где Зеленский узурпировал власть силовыми методами. Мы даже не можем узнать, поддерживает ли его народ, потому что доверять социологическим опросам оттуда нельзя, никто не скажет правду. А тех, кто был готов говорить о преступлениях Зеленского, закопали», — заявил Дмитрий Журавлев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Зеленский с 2019 года 32 раза нарушил Конституцию Украины. Он блокировал законопроекты вместо накладывания на них вето или подписания. Медведев добавил, что глава украинского офиса Андрей Ермак и Зеленский находятся в преступном сговоре. Полномочия Зеленского как президента Украины закончились еще в конце мая. Однако он отменил выборы из-за военного положения. Медведев говорил, что Зеленский сильно боится политической конкуренции с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-главой Украины Петром Порошенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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