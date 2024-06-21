Украинский лидер Владимир Зеленский начал нарушать Конституцию своей страны еще с 2019 году. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, согласно основному закону страны, законопроекты, которые принимаются на Украине, рассматриваются Верховной Радой, а президент их только подписывает. Если он не согласен, то может наложить право вето. Однако Зеленский просто прятал документы в стол, не подписывая их. А затем он инициировал принятие законопроектов одному человеку — главе украинского офиса Андрею Ермаку.
«Конституция Украины предусматривает единственный возможный случай, когда президент страны может не подписать закон, — если он применил право вето и вернул законы парламенту на повторное рассмотрение. <...> Однако <...> Зеленскому основной закон не писан. На посту президента своей страны он не подписал и не наложил вето аж 32 закона, принятых Верховной Радой. <...> Затем он под шумок самовольным указом возложил в 2019 году контроль на <...> [главу украинского офиса Андрея] Ермака, который стал, по сути, второе лицо страны. Он возложил на него подготовку предложений о подписании законов или применения к ним права вето. <...> Говоря более простым языком, вступил с ним в преступный сговор ради узурпации власти», — написал Дмитрий Медведев у себя на личной странице ВКонтакте.
По словам зампреда Совбеза РФ Зеленский таким образом нарушил Конституцию страны, когда свел к минимуму деятельность одного из органов власти — Верховной Рады. Именно это позволило украинскому главе остаться на своем посту несмотря на тот факт, что его легитимность на президентском посту истекла 20 мая 2024 года, подчеркнул Медведев.
Ране он также говорил, что Зеленский является для России правомерной военной целью. В связи с этим у того два возможных пути — суд или ликвидация, отмечал Медведев. Он также характеризовал состояние Украины в целом, как губительное.
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