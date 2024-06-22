ВСУ обесточили своим ударом несколько подразделений ЗАЭС

В результате атаки на энергетическую инфраструктуру в городе Энергодар были обесточены несколько подразделений атомной станции. Об этом заявил директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук.
«В результате повреждения этого трансформатора у нас остались без электроснабжения наши подразделения станции, такие как транспортный цех, наша типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты станции, наше управление производственно-технической комплектации, то есть склады с товарно-материальными ценностями, ну и ряд других объектов», — заявил Черничук, слова которого приводит РИА Новости.
По словам Черничука, удар по критической инфраструктуре ставит под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции. Ранее власти Энергодара сообщали об атаках на подстанции, одна из которых была полностью выведена из строя, что привело к перебоям в работе связи и интернета. Однако позднее было объявлено о восстановлении электроснабжения города и о готовности подстанции к работе.
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