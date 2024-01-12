Племянницы Рашникова претендуют на деньги сына челябинского экс-губернатора

12 января 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

У Александра Дубровского (в центре) появились два новых кредитора Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Племянницы владельца ММК Виктора Рашникова заявили финансовые претензии к сыну челябинского экс-губернатора и бывшего гендиректора ММК Бориса Дубровского. Это следует из базы судебных дел. Заявления поступили в Челябинский арбитражный суд 11 января. Размер требований пока не раскрывается. В августе 2023 года Марина и Екатерина Рашниковы были привлечены к процессу банкротства Александра Дубровского в качестве третьих лиц. На тот момент они не заявляли самостоятельных требований к сыну бывшего главы региона. Весной 2018 года Дубровский-младший купил пакет акций АО «ИК „Профит“» у Сергея Рашникова, младшего брата Виктора Рашникова. Дубровский передал за актив залог в сумме 1,34 млн рублей. Спустя год Сергей Рашников умер, а еще через год наследники стали оспаривать сделку. Дубровский-младший к этому времени передал акции сестре Анне, а та продала их за 210 млн рублей третьему лицу. Суд Рашниковы проиграли. Тогда финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев потребовал признать недействительным акт дарения, отменить все прочие сделки и вернуть акции «Профита» своему подопечному, чтобы включить их в конкурсную массу для расчета с его кредиторами. Согласно СБИС, стоимость компании «Профит» оценивается в 959,5 млн рублей, а годовая выручка превышает 2,3 млрд рублей. В качестве третьих лиц по делу о банкротстве Александра Дубровского также привлечены вдова Сергея Рашникова Мария и директор ИК «Профит» Лариса Сухарева. На ММК судебные споры между Рашниковыми и Дубровскими не комментируют. Дубровский-младший сам инициировал свое банкротство в сентябре 2021 года. Из задолженности в 274 млн рублей суд обязал его выплатить 22 млн рублей, с чем категорически не согласны кредиторы. Дубровский-старший находится за границей и также признан банкротом. Представители семьи со СМИ не общаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Племянницы владельца ММК Виктора Рашникова заявили финансовые претензии к сыну челябинского экс-губернатора и бывшего гендиректора ММК Бориса Дубровского. Это следует из базы судебных дел. Заявления поступили в Челябинский арбитражный суд 11 января. Размер требований пока не раскрывается. В августе 2023 года Марина и Екатерина Рашниковы были привлечены к процессу банкротства Александра Дубровского в качестве третьих лиц. На тот момент они не заявляли самостоятельных требований к сыну бывшего главы региона. Весной 2018 года Дубровский-младший купил пакет акций АО «ИК „Профит“» у Сергея Рашникова, младшего брата Виктора Рашникова. Дубровский передал за актив залог в сумме 1,34 млн рублей. Спустя год Сергей Рашников умер, а еще через год наследники стали оспаривать сделку. Дубровский-младший к этому времени передал акции сестре Анне, а та продала их за 210 млн рублей третьему лицу. Суд Рашниковы проиграли. Тогда финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев потребовал признать недействительным акт дарения, отменить все прочие сделки и вернуть акции «Профита» своему подопечному, чтобы включить их в конкурсную массу для расчета с его кредиторами. Согласно СБИС, стоимость компании «Профит» оценивается в 959,5 млн рублей, а годовая выручка превышает 2,3 млрд рублей. В качестве третьих лиц по делу о банкротстве Александра Дубровского также привлечены вдова Сергея Рашникова Мария и директор ИК «Профит» Лариса Сухарева. На ММК судебные споры между Рашниковыми и Дубровскими не комментируют. Дубровский-младший сам инициировал свое банкротство в сентябре 2021 года. Из задолженности в 274 млн рублей суд обязал его выплатить 22 млн рублей, с чем категорически не согласны кредиторы. Дубровский-старший находится за границей и также признан банкротом. Представители семьи со СМИ не общаются.