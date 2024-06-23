В Кремле ответили, пойдет ли Путин в летний отпуск

В Кремле пока не знают, будет ли Владимир Путин отдыхать летом
До сих пор неизвестно, пойдет ли президент России Владимир Путин в летний отпуск. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Пока неизвестно», — заявил Песков в ответ на вопрос, будет ли летний отпуск у Путина. Его слова передает корреспондент ТАСС.
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