В Кремле ответили, пойдет ли Путин в летний отпуск

Песков: о летнем отпуске Путина пока неизвестно

23 июня 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

В Кремле пока не знают, будет ли Владимир Путин отдыхать летом Фото: Владимир Андреев © URA.RU До сих пор неизвестно, пойдет ли президент России Владимир Путин в летний отпуск. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Пока неизвестно», — заявил Песков в ответ на вопрос, будет ли летний отпуск у Путина. Его слова передает корреспондент ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До сих пор неизвестно, пойдет ли президент России Владимир Путин в летний отпуск. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Пока неизвестно», — заявил Песков в ответ на вопрос, будет ли летний отпуск у Путина. Его слова передает корреспондент ТАСС.