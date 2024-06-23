В Кремле ответили, пойдет ли Путин в летний отпуск

Песков: о летнем отпуске Путина пока неизвестно
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
В Кремле пока не знают, будет ли Владимир Путин отдыхать летом Фото:

До сих пор неизвестно, пойдет ли президент России Владимир Путин в летний отпуск. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока неизвестно», — заявил Песков в ответ на вопрос, будет ли летний отпуск у Путина. Его слова передает корреспондент ТАСС.

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До сих пор неизвестно, пойдет ли президент России Владимир Путин в летний отпуск. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Пока неизвестно», — заявил Песков в ответ на вопрос, будет ли летний отпуск у Путина. Его слова передает корреспондент ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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