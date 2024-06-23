В чем обвиняют связанных с Пригожиным медиаменеджеров, которых задержали в Петербурге

В Петербурге за вымогательство задержаны связанные с Пригожиным медиаменеджеры
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Илья Горбунов и Кирилл Метелев были задержаны сотрудниками ФСБ РФ
Илья Горбунов и Кирилл Метелев были задержаны сотрудниками ФСБ РФ Фото:

В Санкт-Петербурге задержаны два медиаменеджера, связанные с погибшим основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Речь идет о топ-менеджере медиахолдинга «Патриот» Илье Горбунове и главном редакторе «Конкретно.ру» Кирилле Метелеве. URA.RU расскажет подробнее о деле — в материале. 

Задержанных обвиняют в вымогательстве у спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга

По информации издания «Фонтанка», ссылающегося на источник в правоохранительных органах, Горбунова и Метелева задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по статье «Вымогательство». Согласно версии следствия, проводимого МВД, медиаменеджеры в течение длительного времени требовали деньги у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург», спецпредставителя губернатора города Александра Беглова Александра Малькевича, который, как сообщали СМИ, имел связь со структурами Пригожина. Несмотря на попытки убедить их изменить свое поведение, Малькевич обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Участники имели связь с проектами, связанными с Пригожиным

Согласно изданию, начиная с 2019 года Горбунов фактически руководил медиагруппой «Патриот» и с 2020 года был ответственным за все telegram-каналы, входившие в медиаструктуру Пригожина, также действуя в качестве руководителя спецпроектов. Метелев стал соучредителем журнала «Оперативное прикрытие» в 1996 году, а с 2001 года был издателем газеты «Версия в Питере», а также главным редактором сайта «Конкретно.ру».

Собеседники издания предполагают, что он также мог быть причастен к проектам, которые интересовали Пригожина. Ранее Малькевич руководил сайтом USA Really, который был дочерним проектом Федерального агентства новостей (ФАН) и входил в структуру Пригожина.

Ранее Пригожина сочли причастным к арестам генералов в Минобороны РФ

В мае телеканал «Царьград» сообщил, ссылаясь на источник, о возможной причастности Евгения Пригожина к арестам генералов в Минобороны России. По данным канала, бизнесмен на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным предоставил информацию о текущей обстановке на фронте и передал главе государства папку с документами, содержащими сведения о действиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Однако политолог Сергей Макров, знакомый с Пригожиным, считает, что он не связан с чистками в Минобороны. Макров отметил, что со временем бизнесмен потерял доверие президента из-за своих критических высказываний в адрес военного ведомства.

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В Санкт-Петербурге задержаны два медиаменеджера, связанные с погибшим основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Речь идет о топ-менеджере медиахолдинга «Патриот» Илье Горбунове и главном редакторе «Конкретно.ру» Кирилле Метелеве. URA.RU расскажет подробнее о деле — в материале.  Задержанных обвиняют в вымогательстве у спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга По информации издания «Фонтанка», ссылающегося на источник в правоохранительных органах, Горбунова и Метелева задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по статье «Вымогательство». Согласно версии следствия, проводимого МВД, медиаменеджеры в течение длительного времени требовали деньги у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург», спецпредставителя губернатора города Александра Беглова Александра Малькевича, который, как сообщали СМИ, имел связь со структурами Пригожина. Несмотря на попытки убедить их изменить свое поведение, Малькевич обратился с заявлением в правоохранительные органы. Участники имели связь с проектами, связанными с Пригожиным Согласно изданию, начиная с 2019 года Горбунов фактически руководил медиагруппой «Патриот» и с 2020 года был ответственным за все telegram-каналы, входившие в медиаструктуру Пригожина, также действуя в качестве руководителя спецпроектов. Метелев стал соучредителем журнала «Оперативное прикрытие» в 1996 году, а с 2001 года был издателем газеты «Версия в Питере», а также главным редактором сайта «Конкретно.ру». Собеседники издания предполагают, что он также мог быть причастен к проектам, которые интересовали Пригожина. Ранее Малькевич руководил сайтом USA Really, который был дочерним проектом Федерального агентства новостей (ФАН) и входил в структуру Пригожина. Ранее Пригожина сочли причастным к арестам генералов в Минобороны РФ В мае телеканал «Царьград» сообщил, ссылаясь на источник, о возможной причастности Евгения Пригожина к арестам генералов в Минобороны России. По данным канала, бизнесмен на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным предоставил информацию о текущей обстановке на фронте и передал главе государства папку с документами, содержащими сведения о действиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Однако политолог Сергей Макров, знакомый с Пригожиным, считает, что он не связан с чистками в Минобороны. Макров отметил, что со временем бизнесмен потерял доверие президента из-за своих критических высказываний в адрес военного ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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