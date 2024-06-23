Власти Вьетнама неожиданно высказались о США после визита Путина

МИД Вьетнама после визита Путина назвал США стратегическим партнером
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава вьетнамского МИД Буй Тхань Шон заявил, что отношения с США способствуют миру в регионе
Глава вьетнамского МИД Буй Тхань Шон заявил, что отношения с США способствуют миру в регионе Фото:

Вьетнам признает США стратегическим партнером и выступает за укрепление американо-азиатских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. Ранее, 20 июня, президент РФ Владимир Путин был во Вьетнаме с государственным визитом, церемония встречи лидеров двух стран прошла в Ханое.

"Вьетнам считает США стратегическим партнером и поддерживает укрепление сотрудничества Соединенных Штатов со странами Юго-Восточной Азии, что поспособствует «миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире», — заявил Буй Тхань Шон, слова передает издание Vietnam Plus. Он также выразил признательность за поддержку в организации первого диалога министров иностранных дел двух стран, который прошел в Вашингтоне в марте 2024 года.

20 июня президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Основной целью визита стало укрепление партнерства. Также Путин пригласил президента Вьетнама То Лама посетить Москву для участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вьетнам признает США стратегическим партнером и выступает за укрепление американо-азиатских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. Ранее, 20 июня, президент РФ Владимир Путин был во Вьетнаме с государственным визитом, церемония встречи лидеров двух стран прошла в Ханое. "Вьетнам считает США стратегическим партнером и поддерживает укрепление сотрудничества Соединенных Штатов со странами Юго-Восточной Азии, что поспособствует «миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире», — заявил Буй Тхань Шон, слова передает издание Vietnam Plus. Он также выразил признательность за поддержку в организации первого диалога министров иностранных дел двух стран, который прошел в Вашингтоне в марте 2024 года. 20 июня президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Основной целью визита стало укрепление партнерства. Также Путин пригласил президента Вьетнама То Лама посетить Москву для участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...