Власти Вьетнама неожиданно высказались о США после визита Путина

Вьетнам признает США стратегическим партнером и выступает за укрепление американо-азиатских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. Ранее, 20 июня, президент РФ Владимир Путин был во Вьетнаме с государственным визитом, церемония встречи лидеров двух стран прошла в Ханое.
"Вьетнам считает США стратегическим партнером и поддерживает укрепление сотрудничества Соединенных Штатов со странами Юго-Восточной Азии, что поспособствует «миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире», — заявил Буй Тхань Шон, слова передает издание Vietnam Plus. Он также выразил признательность за поддержку в организации первого диалога министров иностранных дел двух стран, который прошел в Вашингтоне в марте 2024 года.
20 июня президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Основной целью визита стало укрепление партнерства. Также Путин пригласил президента Вьетнама То Лама посетить Москву для участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне, передает RT.
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