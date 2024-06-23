Генерал ВСУ пропустил прорыв ВС РФ, потому что был пьян

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Юрий Содоль выпивал в одесском ресторане во время наступления ВС РФ в Торецке
Юрий Содоль выпивал в одесском ресторане во время наступления ВС РФ в Торецке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль во время прорыва ВС РФ в районе Торецка находился в одесском ресторане и выпивал. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«По моей информации во время пропущенного прорыва на Торецк руководитель Восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане „Облака“ в Одессе», — написала Безуглая в своем telеgram-канале.  По ее словам, с Содолем также отдыхал генерал ВСУ Николай Палас, который отвечает за Волчанск. 

Она отметила, что несмотря на критическую ситуацию на фронте, генерал продолжал участвовать в социальных мероприятиях, демонстрируя явное пренебрежение своими обязанностями. Например, Содоль принимал участие в церемонии награждения мэра Одессы. 

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районах Торецка и Новомихайловки ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ, передает «Национальная служба новостей».  В генштабе ВСУ заявили, что ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. 

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Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль во время прорыва ВС РФ в районе Торецка находился в одесском ресторане и выпивал. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «По моей информации во время пропущенного прорыва на Торецк руководитель Восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане „Облака“ в Одессе», — написала Безуглая в своем telеgram-канале.   По ее словам, с Содолем также отдыхал генерал ВСУ Николай Палас, который отвечает за Волчанск.  Она отметила, что несмотря на критическую ситуацию на фронте, генерал продолжал участвовать в социальных мероприятиях, демонстрируя явное пренебрежение своими обязанностями. Например, Содоль принимал участие в церемонии награждения мэра Одессы.  Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районах Торецка и Новомихайловки ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ, передает «Национальная служба новостей».  В генштабе ВСУ заявили, что ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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