Генштаб ВСУ раскрыл направления удачного наступления России

Генштаб ВСУ: Россия продвигается на торецком и покровском направлениях

22 июня 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Количество боестолкновений на двух направлениях значительно увеличилось, заявили в генштабе ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. Об этом заявили в генштабе ВСУ. «На торецком направлении количество штурмов за день увеличилось до 11. Нью-Йорк, село Юрьевка и сам город Торецк находятся под ударами авиации. Больше всего боестолкновений на покровском направлении — 32», — сообщил украинский генштаб в своем telegram-канале. Там отметили, что на этих двух участках фронта происходит больше всего боев. На момент публикации сводки их было по 11 на каждом. О сложной ситуации на покровском направлении генштаб ВСУ докладывал еще в конце мая, когда ВС РФ пошли в наступление в Харьковской области и ДНР. Также ведомство сообщало о тяжелых боях в направлении Новоалександровки (Запорожская область) и Калинового (ЛНР), передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. Об этом заявили в генштабе ВСУ. «На торецком направлении количество штурмов за день увеличилось до 11. Нью-Йорк, село Юрьевка и сам город Торецк находятся под ударами авиации. Больше всего боестолкновений на покровском направлении — 32», — сообщил украинский генштаб в своем telegram-канале. Там отметили, что на этих двух участках фронта происходит больше всего боев. На момент публикации сводки их было по 11 на каждом. О сложной ситуации на покровском направлении генштаб ВСУ докладывал еще в конце мая, когда ВС РФ пошли в наступление в Харьковской области и ДНР. Также ведомство сообщало о тяжелых боях в направлении Новоалександровки (Запорожская область) и Калинового (ЛНР), передает «Национальная служба новостей».