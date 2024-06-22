Генштаб ВСУ раскрыл направления удачного наступления России

ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. Об этом заявили в генштабе ВСУ.
«На торецком направлении количество штурмов за день увеличилось до 11. Нью-Йорк, село Юрьевка и сам город Торецк находятся под ударами авиации. Больше всего боестолкновений на покровском направлении — 32», — сообщил украинский генштаб в своем telegram-канале.
Там отметили, что на этих двух участках фронта происходит больше всего боев. На момент публикации сводки их было по 11 на каждом.
О сложной ситуации на покровском направлении генштаб ВСУ докладывал еще в конце мая, когда ВС РФ пошли в наступление в Харьковской области и ДНР. Также ведомство сообщало о тяжелых боях в направлении Новоалександровки (Запорожская область) и Калинового (ЛНР), передает «Национальная служба новостей».
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