Генштаб ВСУ раскрыл направления удачного наступления России

Генштаб ВСУ: Россия продвигается на торецком и покровском направлениях
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Количество боестолкновений на двух направлениях значительно увеличилось, заявили в генштабе ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. Об этом заявили в генштабе ВСУ.

«На торецком направлении количество штурмов за день увеличилось до 11. Нью-Йорк, село Юрьевка и сам город Торецк находятся под ударами авиации. Больше всего боестолкновений на покровском направлении — 32», — сообщил украинский генштаб в своем telegram-канале.

Там отметили, что на этих двух участках фронта происходит больше всего боев. На момент публикации сводки их было по 11 на каждом.

О сложной ситуации на покровском направлении генштаб ВСУ докладывал еще в конце мая, когда ВС РФ пошли в наступление в Харьковской области и ДНР. Также ведомство сообщало о тяжелых боях в направлении Новоалександровки (Запорожская область) и Калинового (ЛНР), передает «Национальная служба новостей».

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ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. Об этом заявили в генштабе ВСУ. «На торецком направлении количество штурмов за день увеличилось до 11. Нью-Йорк, село Юрьевка и сам город Торецк находятся под ударами авиации. Больше всего боестолкновений на покровском направлении — 32», — сообщил украинский генштаб в своем telegram-канале. Там отметили, что на этих двух участках фронта происходит больше всего боев. На момент публикации сводки их было по 11 на каждом. О сложной ситуации на покровском направлении генштаб ВСУ докладывал еще в конце мая, когда ВС РФ пошли в наступление в Харьковской области и ДНР. Также ведомство сообщало о тяжелых боях в направлении Новоалександровки (Запорожская область) и Калинового (ЛНР), передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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