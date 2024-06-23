В Севастополе ранения получили люди, находившиеся на пляже

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Часть пострадавших получила ранения из-за атаки ВСУ, находясь на пляже, заявил Кулагин Фото:
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Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Во время атаки украинской армии в Севастополе ранения получили люди, которые находились на пляже в Учкуевском районе города и на прилегающих к нему территориях. Об этом сообщил замгубернатора региона Александр Кулагин.

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«На пляж, над Учкуевкой (микрорайон в Севастополе — прим. URA.RU)», — заявил Кулагин, отвечая на вопрос о месте прилета украинских ракет в регионе. Его слова передает ТАСС.

Также замгубернатора отметил, что число раненых, скорее всего, будет продолжать расти. По его словам, пострадавшие получили осколочные ранения, удары и иные виды травм.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в Севастополе выросло почти до 100 человек. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, также погибло три человека, среди них был один ребенок.

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Во время атаки украинской армии в Севастополе ранения получили люди, которые находились на пляже в Учкуевском районе города и на прилегающих к нему территориях. Об этом сообщил замгубернатора региона Александр Кулагин. «На пляж, над Учкуевкой (микрорайон в Севастополе — прим. URA.RU)», — заявил Кулагин, отвечая на вопрос о месте прилета украинских ракет в регионе. Его слова передает ТАСС. Также замгубернатора отметил, что число раненых, скорее всего, будет продолжать расти. По его словам, пострадавшие получили осколочные ранения, удары и иные виды травм. Ранее сообщалось, что количество пострадавших в Севастополе выросло почти до 100 человек. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, также погибло три человека, среди них был один ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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