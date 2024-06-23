В Севастополе ранения получили люди, находившиеся на пляже

Во время атаки украинской армии в Севастополе ранения получили люди, которые находились на пляже в Учкуевском районе города и на прилегающих к нему территориях. Об этом сообщил замгубернатора региона Александр Кулагин.
«На пляж, над Учкуевкой (микрорайон в Севастополе — прим. URA.RU)», — заявил Кулагин, отвечая на вопрос о месте прилета украинских ракет в регионе. Его слова передает ТАСС.
Также замгубернатора отметил, что число раненых, скорее всего, будет продолжать расти. По его словам, пострадавшие получили осколочные ранения, удары и иные виды травм.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в Севастополе выросло почти до 100 человек. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, также погибло три человека, среди них был один ребенок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.