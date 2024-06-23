В Севастополе ранения получили люди, находившиеся на пляже

23 июня 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Во время атаки украинской армии в Севастополе ранения получили люди, которые находились на пляже в Учкуевском районе города и на прилегающих к нему территориях. Об этом сообщил замгубернатора региона Александр Кулагин. «На пляж, над Учкуевкой (микрорайон в Севастополе — прим. URA.RU)», — заявил Кулагин, отвечая на вопрос о месте прилета украинских ракет в регионе. Его слова передает ТАСС. Также замгубернатора отметил, что число раненых, скорее всего, будет продолжать расти. По его словам, пострадавшие получили осколочные ранения, удары и иные виды травм. Ранее сообщалось, что количество пострадавших в Севастополе выросло почти до 100 человек. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, также погибло три человека, среди них был один ребенок.