В Севастополе при обстреле погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана

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ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В результате разрыва ракеты ATACMS над Севастополем погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова. Об этом заявил мэр Магадана Юрий Гришан.

«Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянов. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже», — написал Юрий Гришан в своем telegram-канале. Он выразил искренние соболезнования семье.

До этого ВСУ попытались атаковать Севастополь пятью ракетами ATACMS. Из них были сбиты четыре, последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем, сообщает 360.ru. Пострадали около 124 человек. Среди них 27 детей.

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В результате разрыва ракеты ATACMS над Севастополем погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова. Об этом заявил мэр Магадана Юрий Гришан. «Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянов. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже», — написал Юрий Гришан в своем telegram-канале. Он выразил искренние соболезнования семье. До этого ВСУ попытались атаковать Севастополь пятью ракетами ATACMS. Из них были сбиты четыре, последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем, сообщает 360.ru. Пострадали около 124 человек. Среди них 27 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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