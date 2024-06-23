Происшествия В Севастополе при обстреле погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана 23 июня 2024 в 18:06 Размер текста - 17 + ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS (архивное фото) Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь В результате разрыва ракеты ATACMS над Севастополем погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова. Об этом заявил мэр Магадана Юрий Гришан. «Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянов. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже», — написал Юрий Гришан в своем telegram-канале . Он выразил искренние соболезнования семье. До этого ВСУ попытались атаковать Севастополь пятью ракетами ATACMS. Из них были сбиты четыре, последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем, сообщает 360.ru. Пострадали около 124 человек. Среди них 27 детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В результате разрыва ракеты ATACMS над Севастополем погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова. Об этом заявил мэр Магадана Юрий Гришан. «Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянов. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже», — написал Юрий Гришан в своем telegram-канале. Он выразил искренние соболезнования семье. До этого ВСУ попытались атаковать Севастополь пятью ракетами ATACMS. Из них были сбиты четыре, последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем, сообщает 360.ru. Пострадали около 124 человек. Среди них 27 детей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям