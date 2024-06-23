В Севастополе при обстреле погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана

В результате разрыва ракеты ATACMS над Севастополем погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова. Об этом заявил мэр Магадана Юрий Гришан.
«Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянов. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже», — написал Юрий Гришан в своем
До этого ВСУ попытались атаковать Севастополь пятью ракетами ATACMS. Из них были сбиты четыре, последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем, сообщает 360.ru. Пострадали около 124 человек. Среди них 27 детей.
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