SHAMAN ответил, собирается ли в политику

В Екатеринбурге на форуме молодежи «Утро» российскому певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) во время творческой встречи задали вопрос о возможной смене специальности, предложив ему уйти в политику. Однако артист отметил, что пока не собирается заканчивать музыкальную карьеру. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
«Скажу так, я бы еще попел. Я бы пока побыл на своем месте. Мне кажется, никто из присутствующих в этом зале не против», — заявил Дронов. Участники форума подчеркнули, что поддержали бы его, если бы он участвовал на выборах как кандидат.
Помимо этого, отвечая на вопрос о своей карьере, SHAMAN отметил, что псевдоним ему необходим, чтобы разделить личную жизнь и сцену. «Я живу сам в себе, а на сцене я перевоплощаюсь — там вспышки, пиротехника. Меня это устраивает. Я сцену не впускаю в жизнь, а жизнь не выпускаю на сцену», — передает слова артиста корреспондент URA.RU.
Говоря о встречах с бойцами СВО и выступлениях в госпиталях, Дронов отметил, что они вдохновили его на написание нескольких песен: «МЫ» и «Мой бой». Отвечая на вопрос о нынешних мечтах, артист коротко заявил: «Мечтаю о нашей победе».
На встречу к артисту пришли свердловские бойцы-участники спецоперации. Жена одного из бойцов подарила Дронову картину с березами, на фоне которых был градиент флага России. Музыкант встал на одно колено во время вручения подарка. Вскоре он выступит на церемонии открытия форума. Полная программа предстоящих событий — в материале URA.RU.
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