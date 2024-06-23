В Севастополе 24 июня объявили Днем траура

23 июня 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Развожаев заявил, что Севастополь скорбит Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Севастополе 24 июня объявлен Днем траура из-за теракта ВСУ, в котором пострадало более 100 человек, погибло трое. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы», — рассказал он в своем telegram-канале. Кроме того, будут приспущены все государственные флаги. Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти были сбиты средствами ПВО. Последняя ракета отклонилась от курса и разорвалась над пляжем. Осколками были ранены 124 человека, еще трое погибли, среди них был один ребенок. Подробная информация — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе 24 июня объявлен Днем траура из-за теракта ВСУ, в котором пострадало более 100 человек, погибло трое. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы», — рассказал он в своем telegram-канале. Кроме того, будут приспущены все государственные флаги. Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти были сбиты средствами ПВО. Последняя ракета отклонилась от курса и разорвалась над пляжем. Осколками были ранены 124 человека, еще трое погибли, среди них был один ребенок. Подробная информация — в материале URA.RU.