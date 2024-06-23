В Севастополе 24 июня объявили Днем траура

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, развожаев михаил
Развожаев заявил, что Севастополь скорбит Фото:

В Севастополе 24 июня объявлен Днем траура из-за теракта ВСУ, в котором пострадало более 100 человек, погибло трое. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы», — рассказал он в своем telegram-канале. Кроме того, будут приспущены все государственные флаги.

Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти были сбиты средствами ПВО. Последняя ракета отклонилась от курса и разорвалась над пляжем. Осколками были ранены 124 человека, еще трое погибли, среди них был один ребенок. Подробная информация — в материале URA.RU.

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В Севастополе 24 июня объявлен Днем траура из-за теракта ВСУ, в котором пострадало более 100 человек, погибло трое. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы», — рассказал он в своем telegram-канале. Кроме того, будут приспущены все государственные флаги. Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти были сбиты средствами ПВО. Последняя ракета отклонилась от курса и разорвалась над пляжем. Осколками были ранены 124 человека, еще трое погибли, среди них был один ребенок. Подробная информация — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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