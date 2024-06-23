В Совфеде отреагировали на заявление Вьетнама о партнерстве с США после визита Путина

Карасин призвал смотреть на дела, а не заявления после слов главы МИД Вьетнама

23 июня 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

США надо привыкнуть жить в мире реальных дел, поделился Григорий Карасин Фото: Владимир Андреев © URA.RU США нужно привыкнуть жить в мире реальных дел, а не заявлений. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова МИД Вьетнама, что Штаты являются стратегическом партнером страны. Такая оценка прозвучала после визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. «Мы должны привыкнуть жить в мире реальных дел, а не в мире словесных заявлений деятелей той или иной страны. То, что, маневрируя словами, люди пытаются немножко приукрасить события в другую сторону, я думаю, на это надо реагировать критически, но спокойно», — заявил Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру». Новость по теме Путин прилетел во Вьетнам: что ожидается от визита, с кем встретится президент До этого глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что США — стратегический партнер государства. Он отметил, что две страны работают эффективно и стабильно. Такая оценка была дана сразу же после визита Путина во Вьетнам. Посол России в США Анатолий Антонов добавил, что зачастую после поездок российских делегаций в страну едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать результаты переговоров. По его словам, визиты Путина в КНДР и Вьетнам «посадили американцев в лужу», сообщает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США нужно привыкнуть жить в мире реальных дел, а не заявлений. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова МИД Вьетнама, что Штаты являются стратегическом партнером страны. Такая оценка прозвучала после визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. «Мы должны привыкнуть жить в мире реальных дел, а не в мире словесных заявлений деятелей той или иной страны. То, что, маневрируя словами, люди пытаются немножко приукрасить события в другую сторону, я думаю, на это надо реагировать критически, но спокойно», — заявил Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру». До этого глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что США — стратегический партнер государства. Он отметил, что две страны работают эффективно и стабильно. Такая оценка была дана сразу же после визита Путина во Вьетнам. Посол России в США Анатолий Антонов добавил, что зачастую после поездок российских делегаций в страну едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать результаты переговоров. По его словам, визиты Путина в КНДР и Вьетнам «посадили американцев в лужу», сообщает МК.RU.