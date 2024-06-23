СК завел дела о теракте после нападений в Дагестане

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Стрельба в гимназии №175. Казань, следственный комитет, терроризм, стрельба, чп, ск, чрезвычайное происшествие, терракт, гимназия 175, шутинг, террористический акт
На месте ЧП находятся следователи и криминалисты Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

После стрельбы в Дагестане заведены уголовные дела по статье о теракте. Об этом сообщил СУ СК России по Дагестану.

«Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские», — сообщил СУ СК по Дагестану в своем telegram-канале. Там отметили, что на месте работают следователи и криминалисты.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что предпринимаются все меры для розыска и задержания преступников. Там добавили, что неизвестные атаковали ДПС, два православных храма и синагогу. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU.

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После стрельбы в Дагестане заведены уголовные дела по статье о теракте. Об этом сообщил СУ СК России по Дагестану. «Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские», — сообщил СУ СК по Дагестану в своем telegram-канале. Там отметили, что на месте работают следователи и криминалисты. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что предпринимаются все меры для розыска и задержания преступников. Там добавили, что неизвестные атаковали ДПС, два православных храма и синагогу. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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