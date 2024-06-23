СК завел дела о теракте после нападений в Дагестане

23 июня 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

На месте ЧП находятся следователи и криминалисты Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие После стрельбы в Дагестане заведены уголовные дела по статье о теракте. Об этом сообщил СУ СК России по Дагестану. «Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские», — сообщил СУ СК по Дагестану в своем telegram-канале . Там отметили, что на месте работают следователи и криминалисты. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что предпринимаются все меры для розыска и задержания преступников. Там добавили, что неизвестные атаковали ДПС, два православных храма и синагогу. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После стрельбы в Дагестане заведены уголовные дела по статье о теракте. Об этом сообщил СУ СК России по Дагестану. «Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские», — сообщил СУ СК по Дагестану в своем telegram-канале. Там отметили, что на месте работают следователи и криминалисты. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что предпринимаются все меры для розыска и задержания преступников. Там добавили, что неизвестные атаковали ДПС, два православных храма и синагогу. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU.