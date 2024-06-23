На молодежном форуме «Утро» в Екатеринбурге российскому певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) один из участников творческой встречи подарил футболку с надписью — «Курганская область». Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«От Курганской области мы дарим Вам небольшой подарок. Это наш мерч», — с этими словами молодой курганец вручил SHAMAN футболку. Певец поблагодарил участника форума за подарок.
Ранее на встречу к артисту пришли свердловские бойцы-участники спецоперации. Жена одного из бойцов подарила Дронову картину с березами, на фоне которых был градиент флага России. Музыкант встал на одно колено во время вручения подарка.
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