SHAMAN получил подарок от курганцев на форуме в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
SHAMAN получил в подарок мерч от курганцев (архивное фото)
SHAMAN получил в подарок мерч от курганцев (архивное фото) Фото:

На молодежном форуме «Утро» в Екатеринбурге российскому певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) один из участников творческой встречи подарил футболку с надписью — «Курганская область». Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«От Курганской области мы дарим Вам небольшой подарок. Это наш мерч», — с этими словами молодой курганец вручил SHAMAN футболку. Певец поблагодарил участника форума за подарок.

Ранее на встречу к артисту пришли свердловские бойцы-участники спецоперации. Жена одного из бойцов подарила Дронову картину с березами, на фоне которых был градиент флага России. Музыкант встал на одно колено во время вручения подарка.

SHAMAN подарили футболку от курганцев на форуме "Утро"
SHAMAN подарили футболку от курганцев на форуме "Утро"
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На молодежном форуме «Утро» в Екатеринбурге российскому певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) один из участников творческой встречи подарил футболку с надписью — «Курганская область». Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «От Курганской области мы дарим Вам небольшой подарок. Это наш мерч», — с этими словами молодой курганец вручил SHAMAN футболку. Певец поблагодарил участника форума за подарок. Ранее на встречу к артисту пришли свердловские бойцы-участники спецоперации. Жена одного из бойцов подарила Дронову картину с березами, на фоне которых был градиент флага России. Музыкант встал на одно колено во время вручения подарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...