Депутат Гаджиев: за терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО

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НАТО стоит за терактом в Дагестане, заявил Абдулхаким Гаджиев Фото:
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Спецслужбы НАТО и Украины стоят за терактом в Дагестане. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Абдулхаким Гаджиев.

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«Нет сомнения, что данные теракты так или иначе связаны со спецслужбами Украины и стран НАТО. На фоне успехов наших войск в зоне СВО, это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри», — написал Абдулхаким Гаджиев в своем telegram-канале.

По его словам, у правоохранительных органов достаточно сил, чтобы поймать преступников. Введен план «Перехват». Глава Дагестана Сергей Меликов внимательно следит за ситуацией. До этого в правоохранительных органах сообщили, что террористы использовали иностранное оружие, а нападение было заранее спланировано. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Спецслужбы НАТО и Украины стоят за терактом в Дагестане. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Абдулхаким Гаджиев. «Нет сомнения, что данные теракты так или иначе связаны со спецслужбами Украины и стран НАТО. На фоне успехов наших войск в зоне СВО, это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри», — написал Абдулхаким Гаджиев в своем telegram-канале. По его словам, у правоохранительных органов достаточно сил, чтобы поймать преступников. Введен план «Перехват». Глава Дагестана Сергей Меликов внимательно следит за ситуацией. До этого в правоохранительных органах сообщили, что террористы использовали иностранное оружие, а нападение было заранее спланировано. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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