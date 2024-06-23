Депутат Гаджиев: за терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО

23 июня 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Спецслужбы НАТО и Украины стоят за терактом в Дагестане. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Абдулхаким Гаджиев. «Нет сомнения, что данные теракты так или иначе связаны со спецслужбами Украины и стран НАТО. На фоне успехов наших войск в зоне СВО, это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри», — написал Абдулхаким Гаджиев в своем telegram-канале. По его словам, у правоохранительных органов достаточно сил, чтобы поймать преступников. Введен план «Перехват». Глава Дагестана Сергей Меликов внимательно следит за ситуацией. До этого в правоохранительных органах сообщили, что террористы использовали иностранное оружие, а нападение было заранее спланировано. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.