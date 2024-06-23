23 июня 2024

Стало известно, кем были боевики, устроившие теракт в Дагестане

«Интерфакс»: среди боевиков были сыновья Сергокалинского района Дагестана
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди боевиков были сыновья главы главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника, пишут СМИ Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Были опознаны личности троих ликвидированных террористов. Ими оказались сыновья главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, уничтожено четверо боевиков. Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника», — заявил источник. Его слова передает «Интерфакс».

Информатор также заявил, что задержан глава Сергокалинского района. В его доме идут обыски. Политолог, тесно взаимодействующий с властями региона, Магомед Омаров в беседе с URA.RU подтвердил, что в теракте участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района.

Все, что известно о стрельбе в Дагестане — в материале URA.RU. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. По последним данным, из-за теракта погибли девять человек, пострадали 25.

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Были опознаны личности троих ликвидированных террористов. Ими оказались сыновья главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. «Предварительно, уничтожено четверо боевиков. Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника», — заявил источник. Его слова передает «Интерфакс». Информатор также заявил, что задержан глава Сергокалинского района. В его доме идут обыски. Политолог, тесно взаимодействующий с властями региона, Магомед Омаров в беседе с URA.RU подтвердил, что в теракте участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района. Все, что известно о стрельбе в Дагестане — в материале URA.RU. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. По последним данным, из-за теракта погибли девять человек, пострадали 25.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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