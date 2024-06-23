Стало известно, кем были боевики, устроившие теракт в Дагестане

«Интерфакс»: среди боевиков были сыновья Сергокалинского района Дагестана

24 июня 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Среди боевиков были сыновья главы главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника, пишут СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Были опознаны личности троих ликвидированных террористов. Ими оказались сыновья главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. «Предварительно, уничтожено четверо боевиков. Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника», — заявил источник. Его слова передает «Интерфакс». Информатор также заявил, что задержан глава Сергокалинского района. В его доме идут обыски. Политолог, тесно взаимодействующий с властями региона, Магомед Омаров в беседе с URA.RU подтвердил, что в теракте участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района. Все, что известно о стрельбе в Дагестане — в материале URA.RU. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. По последним данным, из-за теракта погибли девять человек, пострадали 25. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Были опознаны личности троих ликвидированных террористов. Ими оказались сыновья главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. «Предварительно, уничтожено четверо боевиков. Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника», — заявил источник. Его слова передает «Интерфакс». Информатор также заявил, что задержан глава Сергокалинского района. В его доме идут обыски. Политолог, тесно взаимодействующий с властями региона, Магомед Омаров в беседе с URA.RU подтвердил, что в теракте участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района. Все, что известно о стрельбе в Дагестане — в материале URA.RU. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. По последним данным, из-за теракта погибли девять человек, пострадали 25.