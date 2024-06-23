Стало известно, кем были боевики, устроившие теракт в Дагестане

Были опознаны личности троих ликвидированных террористов. Ими оказались сыновья главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, уничтожено четверо боевиков. Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника», — заявил источник. Его слова передает «Интерфакс».
Информатор также заявил, что задержан глава Сергокалинского района. В его доме идут обыски. Политолог, тесно взаимодействующий с властями региона, Магомед Омаров в беседе с URA.RU подтвердил, что в теракте участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района.
Все, что известно о стрельбе в Дагестане — в материале URA.RU. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. По последним данным, из-за теракта погибли девять человек, пострадали 25.
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