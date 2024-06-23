23 июня 2024

Близкий к властям Дагестана политолог подтвердил участие сыновей главы района в теракте

Политолог Омаров: дети главы района Дагестана участвовали в теракте
© Служба новостей «URA.RU»
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Политолог в беседе с URA.RU сообщил, что задержание главы района Дагестана скорее всего произойдет
Политолог в беседе с URA.RU сообщил, что задержание главы района Дагестана скорее всего произойдет Фото:
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Двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана принимали участие в теракте в Махачкале. Информацию в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил тесно взаимодействующий с властями региона политолог Магомед Омаров.

«Да, это его (главы Сергокалинского района Дагестана– прим. URA.RU) дети. У них там был бизнес у моря», — заявил политолог.

В разговоре с корреспондентом агентства Омаров также подтвердил информацию, что отец боевиков, подал в отставку. Сведения о задержании главы Сергокалинского района политолог не подтвердил, но отметил, что вероятнее всего это состоится. «Я думаю, задержат. Там серьезные дети, он не мог не знать об этом. Там очень много риторических вопросов», — добавил Омаров в беседе с агентством.

Информацию о задержании главы Сергокалинского района Дагестана ранее опубликовали «Известия». У MK.RU появилась информация о том, что глава района Республики решил подать в отставку после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в теракте в регионе. Нападения были совершены на две православные церкви, синагогу и пост ДПС.

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Двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана принимали участие в теракте в Махачкале. Информацию в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил тесно взаимодействующий с властями региона политолог Магомед Омаров. «Да, это его (главы Сергокалинского района Дагестана– прим. URA.RU) дети. У них там был бизнес у моря», — заявил политолог. В разговоре с корреспондентом агентства Омаров также подтвердил информацию, что отец боевиков, подал в отставку. Сведения о задержании главы Сергокалинского района политолог не подтвердил, но отметил, что вероятнее всего это состоится. «Я думаю, задержат. Там серьезные дети, он не мог не знать об этом. Там очень много риторических вопросов», — добавил Омаров в беседе с агентством. Информацию о задержании главы Сергокалинского района Дагестана ранее опубликовали «Известия». У MK.RU появилась информация о том, что глава района Республики решил подать в отставку после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в теракте в регионе. Нападения были совершены на две православные церкви, синагогу и пост ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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