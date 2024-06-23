Близкий к властям Дагестана политолог подтвердил участие сыновей главы района в теракте

Двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана принимали участие в теракте в Махачкале. Информацию в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил тесно взаимодействующий с властями региона политолог Магомед Омаров.
«Да, это его (главы Сергокалинского района Дагестана– прим. URA.RU) дети. У них там был бизнес у моря», — заявил политолог.
В разговоре с корреспондентом агентства Омаров также подтвердил информацию, что отец боевиков, подал в отставку. Сведения о задержании главы Сергокалинского района политолог не подтвердил, но отметил, что вероятнее всего это состоится. «Я думаю, задержат. Там серьезные дети, он не мог не знать об этом. Там очень много риторических вопросов», — добавил Омаров в беседе с агентством.
Информацию о задержании главы Сергокалинского района Дагестана ранее опубликовали «Известия». У MK.RU появилась информация о том, что глава района Республики решил подать в отставку после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в теракте в регионе. Нападения были совершены на две православные церкви, синагогу и пост ДПС.
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