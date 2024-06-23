23 июня 2024

Получивший тяжелое ранение начальник отдела полиции скончался в Дагестане

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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Начальнику отдела полиции Дагестана не смогли помочь врачи, он скончался, передает МВД Республики Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

В Дагестане начальник отдела полиции Дагестанских Огней во время боестолкновений получил тяжелое ранение и скончался, врачи не смогли ему помочь. Об этом сообщили в МВД региона.

«Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к Дербентским коллегам, начальнику отдела полиции Дагестанских Огней, медики помочь не смогли», — передает telegram-канал Криминальная хроника МВД Дагестана. Отмечается, что перестрелки в регионе продолжаются.

Ранее сообщалось, что трое из боевиков, которые устроили боестолкновения в Республике, являются сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. В общей сложности было уничтожено четыре нападавших. Более подробней о терактах в Дагестане и Абхазии — в сюжете URA.RU.

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В Дагестане начальник отдела полиции Дагестанских Огней во время боестолкновений получил тяжелое ранение и скончался, врачи не смогли ему помочь. Об этом сообщили в МВД региона. «Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к Дербентским коллегам, начальнику отдела полиции Дагестанских Огней, медики помочь не смогли», — передает telegram-канал Криминальная хроника МВД Дагестана. Отмечается, что перестрелки в регионе продолжаются. Ранее сообщалось, что трое из боевиков, которые устроили боестолкновения в Республике, являются сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. В общей сложности было уничтожено четыре нападавших. Более подробней о терактах в Дагестане и Абхазии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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