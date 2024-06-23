Получивший тяжелое ранение начальник отдела полиции скончался в Дагестане

24 июня 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Начальнику отдела полиции Дагестана не смогли помочь врачи, он скончался, передает МВД Республики Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Дагестане начальник отдела полиции Дагестанских Огней во время боестолкновений получил тяжелое ранение и скончался, врачи не смогли ему помочь. Об этом сообщили в МВД региона. «Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к Дербентским коллегам, начальнику отдела полиции Дагестанских Огней, медики помочь не смогли», — передает telegram-канал Криминальная хроника МВД Дагестана. Отмечается, что перестрелки в регионе продолжаются. Ранее сообщалось, что трое из боевиков, которые устроили боестолкновения в Республике, являются сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. В общей сложности было уничтожено четыре нападавших. Более подробней о терактах в Дагестане и Абхазии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане начальник отдела полиции Дагестанских Огней во время боестолкновений получил тяжелое ранение и скончался, врачи не смогли ему помочь. Об этом сообщили в МВД региона. «Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к Дербентским коллегам, начальнику отдела полиции Дагестанских Огней, медики помочь не смогли», — передает telegram-канал Криминальная хроника МВД Дагестана. Отмечается, что перестрелки в регионе продолжаются. Ранее сообщалось, что трое из боевиков, которые устроили боестолкновения в Республике, являются сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. В общей сложности было уничтожено четыре нападавших. Более подробней о терактах в Дагестане и Абхазии — в сюжете URA.RU.