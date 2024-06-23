Буданов*: сложная для ВСУ ситуация сохранится еще месяц

24 июня 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

Поставки западного оружия продолжаются, но потребности ВСУ высокие (архивное фото) Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на поле боя сохранится еще как минимум месяц. Армия не рассчитывает на ее изменение в ближайшее время, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Плохая новость заключается в том, что ситуация довольно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет», — заявил Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer . Так он ответил на вопрос о возможностях Киева остановить продвижение Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Смогут ли ВСУ удержать город Часов Яр в Донецкой народной республики (ДНР), Буданов комментировать никак не стал. По его словам поставки западного оружия продолжаются, но потребности ВСУ крайне высокие. Генштаб ВСУ ранее раскрыл направления удачного наступления России. ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР, рассказали в генштабе ВСУ. *Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на поле боя сохранится еще как минимум месяц. Армия не рассчитывает на ее изменение в ближайшее время, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Плохая новость заключается в том, что ситуация довольно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет», — заявил Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer. Так он ответил на вопрос о возможностях Киева остановить продвижение Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Смогут ли ВСУ удержать город Часов Яр в Донецкой народной республики (ДНР), Буданов комментировать никак не стал. По его словам поставки западного оружия продолжаются, но потребности ВСУ крайне высокие. Генштаб ВСУ ранее раскрыл направления удачного наступления России. ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР, рассказали в генштабе ВСУ. *Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов