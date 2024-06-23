23 июня 2024

Буданов*: сложная для ВСУ ситуация сохранится еще месяц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Поставки западного оружия продолжаются, но потребности ВСУ высокие (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на поле боя сохранится еще как минимум месяц. Армия не рассчитывает на ее изменение в ближайшее время, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Плохая новость заключается в том, что ситуация довольно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет», — заявил Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer. Так он ответил на вопрос о возможностях Киева остановить продвижение Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

Смогут ли ВСУ удержать город Часов Яр в Донецкой народной республики (ДНР), Буданов комментировать никак не стал. По его словам поставки западного оружия продолжаются, но потребности ВСУ крайне высокие.

Генштаб ВСУ ранее раскрыл направления удачного наступления России. ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР, рассказали в генштабе ВСУ.

*Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на поле боя сохранится еще как минимум месяц. Армия не рассчитывает на ее изменение в ближайшее время, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Плохая новость заключается в том, что ситуация довольно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет», — заявил Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer. Так он ответил на вопрос о возможностях Киева остановить продвижение Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Смогут ли ВСУ удержать город Часов Яр в Донецкой народной республики (ДНР), Буданов комментировать никак не стал. По его словам поставки западного оружия продолжаются, но потребности ВСУ крайне высокие. Генштаб ВСУ ранее раскрыл направления удачного наступления России. ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР, рассказали в генштабе ВСУ. *Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...