Пассажирам поездов разрешили вернуть билеты в Дагестан без удержания сборов

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Пассажиры поездов смогут вернуть билеты в Дербент и Махачкалу
Пассажиры поездов смогут вернуть билеты в Дербент и Махачкалу Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Пассажирам, планирующим поездку на поездах от и до станций Дербент и Махачкала, предоставляется возможность вернуть билеты без дополнительных сборов в течение трех суток. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).

«Пассажиры, оформившие билеты на поезда от и до станций Дербент и Махачкала, и желающие отказаться от поездки, могут в течение трех суток оформить возврат билетов», — говорится в сообщении ФПК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что вернуть можно билеты, приобретенные в том числе по невозвратному тарифу и без удержания дополнительных сборов. 

В Дагестане 23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Более 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли в результате терактов в Дагестане, передает RT

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Пассажирам, планирующим поездку на поездах от и до станций Дербент и Махачкала, предоставляется возможность вернуть билеты без дополнительных сборов в течение трех суток. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК). «Пассажиры, оформившие билеты на поезда от и до станций Дербент и Махачкала, и желающие отказаться от поездки, могут в течение трех суток оформить возврат билетов», — говорится в сообщении ФПК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что вернуть можно билеты, приобретенные в том числе по невозвратному тарифу и без удержания дополнительных сборов.  В Дагестане 23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Более 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли в результате терактов в Дагестане, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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