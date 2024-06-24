Убитый в Дербенте священник пытался помешать террористам проникнуть в храм

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Отец Николай прослужил в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы 40 лет, заявил Магомедов
Отец Николай прослужил в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы 40 лет, заявил Магомедов Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Священника Отца Николая (Котельникова) убили террористы в Дербенте, когда он пытался помешать им войти в Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил журналист Мурад Магомедов. 

«Боевики в Дербенте подожгли православный храм, здесь был убит священник Отец Николай. Он вышел навстречу экстремистам и пытался помешать им войти, террористы его убили», — заявил корреспондент РЕН ТВ Магомедов. Он отметил, что священник прослужил в храме 40 лет. 

Также Отец Николай стал прототипом священника на памятнике братству трех религий. Он установлен в центре Дербента. 

Дочь Отца Николая Ольга Лобова рассказала, что сначала террористы подожгли центральную икону в церкви, а потом забежали в дом, где и убили священника выстрелом в голову. Затем преступники подожгли сам дом. Трагедия произошла на глазах жены Отца Николая Валентины. 

Ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда в связи со смертью священнослужителя сообщил, что недопустимо нападать на служителей любой религии. Он призвал государство и общество предпринять все возможные меры, чтобы подобные теракты не происходили в будущем, пишет 360.ru. 

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Священника Отца Николая (Котельникова) убили террористы в Дербенте, когда он пытался помешать им войти в Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил журналист Мурад Магомедов.  «Боевики в Дербенте подожгли православный храм, здесь был убит священник Отец Николай. Он вышел навстречу экстремистам и пытался помешать им войти, террористы его убили», — заявил корреспондент РЕН ТВ Магомедов. Он отметил, что священник прослужил в храме 40 лет.  Также Отец Николай стал прототипом священника на памятнике братству трех религий. Он установлен в центре Дербента.  Дочь Отца Николая Ольга Лобова рассказала, что сначала террористы подожгли центральную икону в церкви, а потом забежали в дом, где и убили священника выстрелом в голову. Затем преступники подожгли сам дом. Трагедия произошла на глазах жены Отца Николая Валентины.  Ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда в связи со смертью священнослужителя сообщил, что недопустимо нападать на служителей любой религии. Он призвал государство и общество предпринять все возможные меры, чтобы подобные теракты не происходили в будущем, пишет 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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