Убитый в Дербенте священник пытался помешать террористам проникнуть в храм

Священника Отца Николая (Котельникова) убили террористы в Дербенте, когда он пытался помешать им войти в Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил журналист Мурад Магомедов.
«Боевики в Дербенте подожгли православный храм, здесь был убит священник Отец Николай. Он вышел навстречу экстремистам и пытался помешать им войти, террористы его убили», — заявил корреспондент РЕН ТВ Магомедов. Он отметил, что священник прослужил в храме 40 лет.
Также Отец Николай стал прототипом священника на памятнике братству трех религий. Он установлен в центре Дербента.
Дочь Отца Николая Ольга Лобова рассказала, что сначала террористы подожгли центральную икону в церкви, а потом забежали в дом, где и убили священника выстрелом в голову. Затем преступники подожгли сам дом. Трагедия произошла на глазах жены Отца Николая Валентины.
Ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда в связи со смертью священнослужителя сообщил, что недопустимо нападать на служителей любой религии. Он призвал государство и общество предпринять все возможные меры, чтобы подобные теракты не происходили в будущем, пишет 360.ru.
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