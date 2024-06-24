Путин намекнул на особое значение своего визита в КНДР

Президент РФ Владимир Путин в своей телеграмме председателю КНДР Ким Чен Ыну завил, что его визит в Северную Корею обеспечил вывод двусторонних отношений стран на высокий уровень. Также эта встреча лидеров является толчком для стратегического сотрудничества государств в различных областях.
«Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического плодотворного сотрудничества в самых различных областях», — заявил Путин в своей телеграмме. Она опубликована на сайте Кремля.
Также российский лидер выразил признательность за прием и гостеприимство в КНДР. Он пожелала Ким Чен Ыну благополучия, успехов и здоровья.
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