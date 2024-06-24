Путин намекнул на особое значение своего визита в КНДР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что его визит в КНДР является толчком для сотрудничества двух стран в различных областях
Путин заявил, что его визит в КНДР является толчком для сотрудничества двух стран в различных областях Фото:

Президент РФ Владимир Путин в своей телеграмме председателю КНДР Ким Чен Ыну завил, что его визит в Северную Корею обеспечил вывод двусторонних отношений стран на высокий уровень. Также эта встреча лидеров является толчком для стратегического сотрудничества государств в различных областях. 

«Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического плодотворного сотрудничества в самых различных областях», — заявил Путин в своей телеграмме. Она опубликована на сайте Кремля. 

Также российский лидер выразил признательность за прием и гостеприимство в КНДР. Он пожелала Ким Чен Ыну благополучия, успехов и здоровья. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин в своей телеграмме председателю КНДР Ким Чен Ыну завил, что его визит в Северную Корею обеспечил вывод двусторонних отношений стран на высокий уровень. Также эта встреча лидеров является толчком для стратегического сотрудничества государств в различных областях.  «Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического плодотворного сотрудничества в самых различных областях», — заявил Путин в своей телеграмме. Она опубликована на сайте Кремля.  Также российский лидер выразил признательность за прием и гостеприимство в КНДР. Он пожелала Ким Чен Ыну благополучия, успехов и здоровья. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...