Ким Чен Ын придет на помощь Путину, если Запад нападет на РФ: главное из заявлений лидеров

Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессии

19 июня 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прибыл в КНДР впервые за 24 года Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Между КНДР и Россией подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Таким образом в случае нападения страны должны будут прийти друг другу на помощь, отметил глава России Владимир Путин. Все главные заявления Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына — в материале URA.RU. Двусторонняя помощь в случае агрессии: заявления Путина Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с заявлениями США и стран НАТО о поставках Украине вооружений, включая высокоточные системы большого радиуса действия и истребители F-16. Они могут быть использованы для атак по территории России. Поэтому и был подписан договор с КНДР. «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — сообщил Владимир Путин. Он добавил, что Москва и Пхеньян проводят независимую внешнюю политику, а развитие военно-технического сотрудничества с КНДР возможно. Новость по теме «Не удалось ослабить Россию»: как мир отреагировал на визит Путина в Северную Корею Поставки высокоточного вооружения на Украину вызывают озабоченность, заявил Путин. По его словам, это является грубым нарушением ограничений со стороны Запада. Глава РФ высоко оценил позицию КНДР в отношении украинского кризиса. По его словам, корейские партнеры России демонстрируют объективный и сбалансированный подход к урегулированию ситуации на Украине. Они понимают истинные причины начала конфликта. Россия и КНДР не приемлют шантажа и диктата. Они проводят независимую политику. РФ никогда не приемлет возложения ответственности за осложнения обстановки в мире на Северную Корею. «Большое внимание на сегодняшних переговорах заняли вопросы безопасности и международной повестки. Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства. Оно должно опираться на международное право и культурно-цивилизационное многообразие», — отметил Владимир Путин. Он добавил, что Россия и Северная Корея продолжат противостоять привычной Западу практике «санкционного удушения». По его словам, Запад использует ограничения, чтобы сдержать появление многополярного мира. Договор РФ и КНДР носит мирный характер: о чем говорил Ким Чен Ын Лидер КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал новый договор о партнерстве с Россией как документ, направленный на мирное и оборонительное сотрудничество. «Этот договор является мощным инструментом, предназначенным для защиты и отстаивания основных интересов наших народов, и будет способствовать созданию нового многополярного мира», — подчеркнул Ким Чен Ын. Новость по теме Путин и Ким Чен Ын провели переговоры: о чем говорили лидеры России и Северной Кореи В рамках подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Ким Чен Ын выразил благодарность России за долговременную поддержку и назвал Россию «самым дорогим другом и соратником». Он также отметил решительность и дальновидность президента Путина, которые сыграли ключевую роль в заключении соглашения. Договор заложил основу для продолжения сотрудничества в экономических и военных сферах. Это открывает новые перспективы для дальнейшего развития двух стран и укрепления благосостояния через активное взаимодействие в политике, экономике, культуре и военном деле, заявил Ким Чен Ын. Путин подтвердил развитие отношений в образовательной сфере, отметив, что в России на данный момент обучается 130 граждан КНДР. Планируется расширение сотрудничества. Также будет развиваться сотрудничество в туристической сфере, включая организацию тургрупп для отдыха на корейских приморских курортах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между КНДР и Россией подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Таким образом в случае нападения страны должны будут прийти друг другу на помощь, отметил глава России Владимир Путин. Все главные заявления Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына — в материале URA.RU. Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с заявлениями США и стран НАТО о поставках Украине вооружений, включая высокоточные системы большого радиуса действия и истребители F-16. Они могут быть использованы для атак по территории России. Поэтому и был подписан договор с КНДР. Поставки высокоточного вооружения на Украину вызывают озабоченность, заявил Путин. По его словам, это является грубым нарушением ограничений со стороны Запада. Глава РФ высоко оценил позицию КНДР в отношении украинского кризиса. По его словам, корейские партнеры России демонстрируют объективный и сбалансированный подход к урегулированию ситуации на Украине. Они понимают истинные причины начала конфликта. Россия и КНДР не приемлют шантажа и диктата. Они проводят независимую политику. РФ никогда не приемлет возложения ответственности за осложнения обстановки в мире на Северную Корею. Он добавил, что Россия и Северная Корея продолжат противостоять привычной Западу практике «санкционного удушения». По его словам, Запад использует ограничения, чтобы сдержать появление многополярного мира. Лидер КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал новый договор о партнерстве с Россией как документ, направленный на мирное и оборонительное сотрудничество. «Этот договор является мощным инструментом, предназначенным для защиты и отстаивания основных интересов наших народов, и будет способствовать созданию нового многополярного мира», — подчеркнул Ким Чен Ын. В рамках подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Ким Чен Ын выразил благодарность России за долговременную поддержку и назвал Россию «самым дорогим другом и соратником». Он также отметил решительность и дальновидность президента Путина, которые сыграли ключевую роль в заключении соглашения. Договор заложил основу для продолжения сотрудничества в экономических и военных сферах. Это открывает новые перспективы для дальнейшего развития двух стран и укрепления благосостояния через активное взаимодействие в политике, экономике, культуре и военном деле, заявил Ким Чен Ын. Путин подтвердил развитие отношений в образовательной сфере, отметив, что в России на данный момент обучается 130 граждан КНДР. Планируется расширение сотрудничества. Также будет развиваться сотрудничество в туристической сфере, включая организацию тургрупп для отдыха на корейских приморских курортах.