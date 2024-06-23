В Златоусте представили будущего мэра

В Златоусте (Челябинская область) 24 июня представили нового первого зама главы Олега Решетникова. По данным источника URA.RU, именно Решетников станет главным кандидатом на должность будущего мэра города.
«После объявления конкурса по отбору кандидатур на должность главы Златоуста Решетников подаст на них пакет документов. Его кандидатура Решетникова уже получила согласование в правительстве региона», — сообщил источник агентства.
В пресс-службе мэрии констатировали повышение статуса Решетникова с заместителя до первого заместителя главы. На должность зама он был назначен 16 мая. До этого на протяжении шести лет был первым заместителем главы Ашинского района по экономике. В 2011 году работал заместителем мэра златоуста, когда город возглавлял Александр Караваев.
Кресло мэра Златоуста освободилось 30 мая, когда Максим Пекарский досрочно покинул пост. Решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы депутаты горсобрания объявят до конца июня.
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