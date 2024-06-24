Боррель пообещал Украине прибыль от активов РФ на следующей неделе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал, что первый транш военной помощи Украине, которая пойдет из замороженных российских активов, будет осуществлен на следующей неделе. Второй транш пройдет чрез несколько месяцев.
«„У нас есть доходы от замороженных активов России. Мы должны их использовать, избегая каких-либо преград. Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев“, — заявил Боррель во время встречи глав МИД ЕС. Пресс-подходы размещены на сайте Евросоюза.
Жозеп Боррель добавил, что ЕС имеет юридические силы, чтобы обойти все преграды в отправке транша. Также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности рассчитывает, что это отправка помощи Киеву все же не будет заблокирована, как ряд некоторых прошлых поставок.
Ранее Боррель сообщил, что объявит о первом транше для Украины 24 июня. Его размер составит 1,4 млрд евро, которые будут взяты из прибыли от замороженных активов РФ. Транш является первым в потоке финансовых средств из активов. Также его не сможет заблокировать Венгрия, как ранее это произошло с выплатами по вооружению для Киева в рамках Европейского фонда мира.
В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия будет применят все инструменты, чтобы защитить свои активы от конфискации странами Запада. Он подчеркнул, что подобная конфискация является грубым нарушением норм и принципов международного права.
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