Глава ВТБ Костин анонсировал открытие банка в Крыму и Донбассе

Глава ВТБ Андрей Костин пообещал открыть филиалы банка на территории Донбасса, а также в Крыму. Об этом он рассказал в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
«Мы услышали ваш призыв. Открываемся [в Донбассе] в этом году. Хотел бы еще сказать про Крым. <...> Крымский регион быстро развивается, поэтому с нового года у нас будет теперь ВТБ вместо РНКБ в Крыму присутствовать напрямую уже. Вот такие решения были приняты», — подчеркнул Андрей Костин в ходе встречи с Путиным. Видео со встречи опубликовано в telegram-канале Кремля.
Он также напомнил, что в Крыму сейчас действует Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Это дочерний банк ВТБ, которым пользуются около 2,5 миллиона клиентов. Ранее анонсировалось, что с 2025 года ВТБ будет действовать на территории уже напрямую. В ВТБ также пообещали выдавать ипотеку в Крыму, передает «Национальная служба новостей».
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