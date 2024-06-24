«Военное дело»: ВСУ бьют ATACMS по Севастополю и Крыму с сухогрузов из Одессы

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ВСУ провозят установки ATACMS внутри сухогрузов, из которых и наносят удары по Крыму, уточняют военкоры (архивное фото)
ВСУ провозят установки ATACMS внутри сухогрузов, из которых и наносят удары по Крыму, уточняют военкоры (архивное фото) Фото:

Украинские солдаты ударяют ракетами по Севастополю и Крыму при помощи сухогрузных суден. Об этом сообщают военкоры, отмечая, что ВСУ размещают американские ракетные установки ATACMS внутри сухогрузов. Затем объекты маскируются в порту Одессы. Тем не менее официального подтверждения данной информации нет.

«ВСУ наносят ракетные удары по Севастополю и Крыму при помощи сухогрузов. На них размещены пусковые установки с ракетами ATACMS. После запуска корабль маскируется под другие сухогрузы в Одесском грузовом порту», — передают военкоры в своем telegram-канале «Военное дело». Минобороны РФ официально не подтверждало соответствующую информацию.

ВСУ организовали массированную ракетную атаку по Севастополю 23 июня. В МИД РФ, как и в Кремле, уверены, что США причастны к этой атаке. Отмечается, что удары были нанесены американскими снарядами ATACMS.

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Украинские солдаты ударяют ракетами по Севастополю и Крыму при помощи сухогрузных суден. Об этом сообщают военкоры, отмечая, что ВСУ размещают американские ракетные установки ATACMS внутри сухогрузов. Затем объекты маскируются в порту Одессы. Тем не менее официального подтверждения данной информации нет. «ВСУ наносят ракетные удары по Севастополю и Крыму при помощи сухогрузов. На них размещены пусковые установки с ракетами ATACMS. После запуска корабль маскируется под другие сухогрузы в Одесском грузовом порту», — передают военкоры в своем telegram-канале «Военное дело». Минобороны РФ официально не подтверждало соответствующую информацию. ВСУ организовали массированную ракетную атаку по Севастополю 23 июня. В МИД РФ, как и в Кремле, уверены, что США причастны к этой атаке. Отмечается, что удары были нанесены американскими снарядами ATACMS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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