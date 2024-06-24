Путин одобрил усиление конкуренции ВТБ и Сбера

Президент РФ Владимир Путин поддержал стратегию развития ВТБ и его активную экспансию, в том числе в новые российские регионы. На встрече с главой ВТБ Андреем Костиным 24 июня глава государства де-факто одобрил усиление конкуренции между крупнейшими банками страны — ВТБ и Сбером.
«Как результаты работы? В Донбассе и Новороссии работаете?» — поинтересовался Путин у Костина в начале встречи.
По словам главы ВТБ, в 2023 году банк получил рекордную прибыль, а утвержденная стратегия его развития на ближайшие три года призвана улучшить показатели кредитно-финансовой деятельности учреждения. «Основные направления сохраняются: кредитование реального сектора экономики, прежде всего высокотехнологичного и импортозамещающего, — отметил Костин. — Мы поставили во главу угла поставили более активный „поход“ в регионы. Сегодня банк своей сетью покрывает примерно 50 млн граждан. Через три года, планируем, будет сто. Мы хотим открыть 300 новых офисов, из них 200 — там, где нас сегодня нет (в малых и средних городах)».
Офисы банка, резюмировал глава ВТБ, будут во всех 89 регионах и примерно в 700 городах, в том числе в Донбассе и Новороссии. Костин сообщил также, что уже в 2025 году самый крупный банк в Крыму — РНКБ, который является «дочкой» ВТБ, начнет работать под брендом головной структуры. Таким образом, ВТБ получит самую крупную филиальную сеть на Крымском полуострове. «Очень хорошо», — заметил на это президент.
Как пояснил URA.RU председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев, ВТБ действительно предполагает широкую экспансию. «Это проникновение банка в те региональные сегменты, где он был представлен слабо, либо вообще не был представлен. И это даст увеличение рыночной доли ВТБ в целом. Это повысит доступность финансовых, банковских услуг, что для бизнеса очень важно», — отметил Самиев.
Фактически Путин одобрил усиление конкуренции между двумя крупнейшими банками страны — ВТБ и Сбером, который является ключевым банком в регионах. По словам директора Института региональной экономики и межбюджетных отношений Павла Строева, по сравнению с этими двумя кредитными учреждениями, возможности региональных банков гораздо ниже. «В первую очередь это конкуренция между ВТБ и Сбером — у кого условия кредитования бизнеса будут более привлекательными, — объяснил Строев. — У ВТБ [как и у Сбера] огромные возможности с точки зрения охвата территорий и размера выдаваемых кредитов, требований к проектам (они могут себе позволить кредитовать проекты с низкой рентабельностью), привлекательной кредитной ставки, стоимости операционного обслуживания бизнеса».
Расширение присутствия ВТБ в регионах, отмечает Павел Строев, важно с точки зрения реализации инвестиционных проектов на местах. «Проекты, которые планируется реализовать в регионе, в конкретном муниципалитете, инвестиционно для банков могут быть менее привлекательными, чем федеральные. Но филиалу крупного банка они будут интересны, потому что экономике региона они полезны с точки зрения создания новых рабочих мест, формирования цепочек добавленной стоимости, логистических цепочек. Это синергетический эффект, который банк оказывает на развитие экономики регионов», — заключил эксперт.
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