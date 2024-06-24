Первый случай смерти от ботулизма произошел в России

Заразившийся ботулизмомом житель Костромы умер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый человек скончался от ботулизма после массового заражения
Первый человек скончался от ботулизма после массового заражения Фото:

В Костромской области местный житель умер после заражения ботулизмомом. Об этом сообщают власти региона. Отмечается, что это первый такой случай в России в целом.

«Молодой человек умер в Костромской области от ботулизма, которым заразился в поездке в Нижний Новгород», — отмечают местные власти. Сообщение передает ТАСС. Отмечается, что погибший в поездке заказывал готовый салат лобио. В состав блюда входит фасоль. До этого сообщалось, что многие люди перед заражением заказывали готовую продукцию, в состав которой входил тунец или фасоль.

С 15 июня в ряде регионов, в частности из Московской и Нижегородской области, в местные больницы поступили десятки жители с жалобами на отравление. Практически сразу было зафиксировано, что они заразились ботулизмом. Многие до этого заказывали еду через доставку от определенного поставщика — «Кухня на районе». Роспотребнадзор начал проверку продукции. Спустя время несколько человек были выписаны из больниц. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Костромской области местный житель умер после заражения ботулизмомом. Об этом сообщают власти региона. Отмечается, что это первый такой случай в России в целом. «Молодой человек умер в Костромской области от ботулизма, которым заразился в поездке в Нижний Новгород», — отмечают местные власти. Сообщение передает ТАСС. Отмечается, что погибший в поездке заказывал готовый салат лобио. В состав блюда входит фасоль. До этого сообщалось, что многие люди перед заражением заказывали готовую продукцию, в состав которой входил тунец или фасоль. С 15 июня в ряде регионов, в частности из Московской и Нижегородской области, в местные больницы поступили десятки жители с жалобами на отравление. Практически сразу было зафиксировано, что они заразились ботулизмом. Многие до этого заказывали еду через доставку от определенного поставщика — «Кухня на районе». Роспотребнадзор начал проверку продукции. Спустя время несколько человек были выписаны из больниц. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...