Первый случай смерти от ботулизма произошел в России

В Костромской области местный житель умер после заражения ботулизмомом. Об этом сообщают власти региона. Отмечается, что это первый такой случай в России в целом.
«Молодой человек умер в Костромской области от ботулизма, которым заразился в поездке в Нижний Новгород», — отмечают местные власти. Сообщение передает ТАСС. Отмечается, что погибший в поездке заказывал готовый салат лобио. В состав блюда входит фасоль. До этого сообщалось, что многие люди перед заражением заказывали готовую продукцию, в состав которой входил тунец или фасоль.
С 15 июня в ряде регионов, в частности из Московской и Нижегородской области, в местные больницы поступили десятки жители с жалобами на отравление. Практически сразу было зафиксировано, что они заразились ботулизмом. Многие до этого заказывали еду через доставку от определенного поставщика — «Кухня на районе». Роспотребнадзор начал проверку продукции. Спустя время несколько человек были выписаны из больниц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.