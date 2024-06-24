24 июня 2024

Прокурор: спорные земли в Барвихе проданы в 236 раз ниже рыночной стоимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Спорные земли столичного коттеджного поселка продали по заниженной стоимости
Спорные земли столичного коттеджного поселка продали по заниженной стоимости Фото:

Спорные земли коттеджного поселка «Сады Майендорф» в Подмосковье в 2001 году были проданы в 236 раз ниже рыночной стоимости. С таким заявлением выступил прокурор в Одинцовском суде. В ведомство ранее поступил иска от Генпрокуратуры об изъятии восьми гектаров земли из 99.

«На 2001 год стоимость земель составила 54,4 млн рублей. В реальности данный земельный участок стоил 13 млрд, то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что также свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта», — прокурора цитирует РИА Новости.

Спорные земли ранее принадлежали санаториям управделами президента. Новым собственником гектаров стало ООО «Кантри-Про». К делу по просьбе прокурора были приобщены протоколы допроса свидетелей.

Разбирательство по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неопределенного круга лиц длится с 2013 года. В 2015-ом расследованием было прекращено, его возобновили в 2023 году.

Борьба с незаконной приватизацией земельных участков набирает в РФ обороты. За последнее десятилетие чаще подобные нарушения выявлялись в Подмосковье, Ленинградской и Воронежской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму. Об этом URA.RU рассказал юрист, управляющий партнер юридической компании GAP Дмитрий Рябых. 

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Спорные земли коттеджного поселка «Сады Майендорф» в Подмосковье в 2001 году были проданы в 236 раз ниже рыночной стоимости. С таким заявлением выступил прокурор в Одинцовском суде. В ведомство ранее поступил иска от Генпрокуратуры об изъятии восьми гектаров земли из 99. «На 2001 год стоимость земель составила 54,4 млн рублей. В реальности данный земельный участок стоил 13 млрд, то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что также свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта», — прокурора цитирует РИА Новости. Спорные земли ранее принадлежали санаториям управделами президента. Новым собственником гектаров стало ООО «Кантри-Про». К делу по просьбе прокурора были приобщены протоколы допроса свидетелей. Разбирательство по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неопределенного круга лиц длится с 2013 года. В 2015-ом расследованием было прекращено, его возобновили в 2023 году. Борьба с незаконной приватизацией земельных участков набирает в РФ обороты. За последнее десятилетие чаще подобные нарушения выявлялись в Подмосковье, Ленинградской и Воронежской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму. Об этом URA.RU рассказал юрист, управляющий партнер юридической компании GAP Дмитрий Рябых. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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