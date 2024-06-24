Прокурор: спорные земли в Барвихе проданы в 236 раз ниже рыночной стоимости

Спорные земли коттеджного поселка «Сады Майендорф» в Подмосковье в 2001 году были проданы в 236 раз ниже рыночной стоимости. С таким заявлением выступил прокурор в Одинцовском суде. В ведомство ранее поступил иска от Генпрокуратуры об изъятии восьми гектаров земли из 99.
«На 2001 год стоимость земель составила 54,4 млн рублей. В реальности данный земельный участок стоил 13 млрд, то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что также свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта», — прокурора цитирует РИА Новости.
Спорные земли ранее принадлежали санаториям управделами президента. Новым собственником гектаров стало ООО «Кантри-Про». К делу по просьбе прокурора были приобщены протоколы допроса свидетелей.
Разбирательство по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неопределенного круга лиц длится с 2013 года. В 2015-ом расследованием было прекращено, его возобновили в 2023 году.
Борьба с незаконной приватизацией земельных участков набирает в РФ обороты. За последнее десятилетие чаще подобные нарушения выявлялись в Подмосковье, Ленинградской и Воронежской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму. Об этом URA.RU рассказал юрист, управляющий партнер юридической компании GAP Дмитрий Рябых.
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