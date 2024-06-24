Преступления а Донбассе и обвинение в терроризме: чем известен новый командующий силами ВСУ Андрей Гнатов

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня утвердил командующим объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова. На этом посту он сменил Юрия Содоля. Более подробно о военной карьере Гнатова, приговоренного в РФ к 28 годам лишения свободы за убийства мирных граждан на территории ДНР, узнаете из материала URA.RU.
Достижения Андрея Гнатова
Андрей Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году. С 2016 по 2018-й он возглавлял штаб 36-й отдельной бригады морской пехоты. С 2018 по 2021 годы являлся командиром формирования.
В 2022 году Гнатов дослужился до заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. Ранее ему присвоили звание бригадного генерала.
По данным «Инфо24», Гнатов входил в число офицеров, которые готовили подразделения морской пехоты, состоящие из военнослужащих, покинувших Крым в 2014 году. Под руководством главнокомандующего ВСУ Александра Сырского он отвечал за оборону Бахмута (Артемовска).
«Звездный час» в военной карьере Гнатова
Считает, что «звездный час» в карьере Гнатова наступил в 2022 году. Сначала он возглавлял оборону Николаева, затем стал одним из командующих боевыми действиями в Херсонской области. После присвоения звания Зеленский лично вручил Гнатову генеральский шеврон, передают украинские СМИ.
Объявлен в розыск и заочно осужден
В РФ Гнатова заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году. Суд постановил, что командир лично отдавал приказы своим военным обстреливать населенные пункты ДНР. Из-за действий Гнатова погибли мирные граждане.
По данным следствия, Гнатов на тот момент разрушил 19 жилых помещений. В Следственном комитете России сообщали, что приговоренный объявлен в розыск. Слушание по делу украинского генерала прошло в мае 2024 года. Ранее генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту обстрелов Горловки и Новоазовского района. Гнатова обвинили в совершении террористических актов.
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