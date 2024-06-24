24 июня 2024

Преступления а Донбассе и обвинение в терроризме: чем известен новый командующий силами ВСУ Андрей Гнатов

На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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В командовании ВСУ опять произвели ротацию
В командовании ВСУ опять произвели ротацию Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня утвердил командующим объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова. На этом посту он сменил Юрия Содоля. Более подробно о военной карьере Гнатова, приговоренного в РФ к 28 годам лишения свободы за убийства мирных граждан на территории ДНР, узнаете из материала URA.RU.

Достижения Андрея Гнатова

Андрей Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году. С 2016 по 2018-й он возглавлял штаб 36-й отдельной бригады морской пехоты. С 2018 по 2021 годы являлся командиром формирования.

В 2022 году Гнатов дослужился до заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. Ранее ему присвоили звание бригадного генерала.

По данным «Инфо24», Гнатов входил в число офицеров, которые готовили подразделения морской пехоты, состоящие из военнослужащих, покинувших Крым в 2014 году. Под руководством главнокомандующего ВСУ Александра Сырского он отвечал за оборону Бахмута (Артемовска).

«Звездный час» в военной карьере Гнатова

Считает, что «звездный час» в карьере Гнатова наступил в 2022 году. Сначала он возглавлял оборону Николаева, затем стал одним из командующих боевыми действиями в Херсонской области. После присвоения звания Зеленский лично вручил Гнатову генеральский шеврон, передают украинские СМИ.

По данным СМИ, в феврале Гнатов входил в число пяти командиров, которые претендовали на руководящие должности
По данным СМИ, в феврале Гнатов входил в число пяти командиров, которые претендовали на руководящие должности
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Объявлен в розыск и заочно осужден

В РФ Гнатова заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году. Суд постановил, что командир лично отдавал приказы своим военным обстреливать населенные пункты ДНР. Из-за действий Гнатова погибли мирные граждане. 

По данным следствия, Гнатов на тот момент разрушил 19 жилых помещений. В Следственном комитете России сообщали, что приговоренный объявлен в розыск. Слушание по делу украинского генерала прошло в мае 2024 года. Ранее генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту обстрелов Горловки и Новоазовского района. Гнатова обвинили в совершении террористических актов.

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Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня утвердил командующим объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова. На этом посту он сменил Юрия Содоля. Более подробно о военной карьере Гнатова, приговоренного в РФ к 28 годам лишения свободы за убийства мирных граждан на территории ДНР, узнаете из материала URA.RU. Достижения Андрея Гнатова Андрей Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году. С 2016 по 2018-й он возглавлял штаб 36-й отдельной бригады морской пехоты. С 2018 по 2021 годы являлся командиром формирования. В 2022 году Гнатов дослужился до заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. Ранее ему присвоили звание бригадного генерала. По данным «Инфо24», Гнатов входил в число офицеров, которые готовили подразделения морской пехоты, состоящие из военнослужащих, покинувших Крым в 2014 году. Под руководством главнокомандующего ВСУ Александра Сырского он отвечал за оборону Бахмута (Артемовска). «Звездный час» в военной карьере Гнатова Считает, что «звездный час» в карьере Гнатова наступил в 2022 году. Сначала он возглавлял оборону Николаева, затем стал одним из командующих боевыми действиями в Херсонской области. После присвоения звания Зеленский лично вручил Гнатову генеральский шеврон, передают украинские СМИ. Объявлен в розыск и заочно осужден В РФ Гнатова заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году. Суд постановил, что командир лично отдавал приказы своим военным обстреливать населенные пункты ДНР. Из-за действий Гнатова погибли мирные граждане.  По данным следствия, Гнатов на тот момент разрушил 19 жилых помещений. В Следственном комитете России сообщали, что приговоренный объявлен в розыск. Слушание по делу украинского генерала прошло в мае 2024 года. Ранее генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту обстрелов Горловки и Новоазовского района. Гнатова обвинили в совершении террористических актов.
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