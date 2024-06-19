Бывшая жена Тимати Решетова ответила на обвинения в романе с мужем Алсу

Бывшая жена Тимати Решетова заявила, что с мужем Алсу ее ничего не связывает
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Решетова Анастасия, решетова анастасия
Решетова заявила, что больше не смотрит на женатых мужчин Фото:

Экс-жена рэпера Тимати (Тимур Юнусов) и модель Анастасия Решетова в ответ на домыслы об отношениях между ней и мужем певицы Алсу Яном Абрамовым сообщила, что их ничего не связывает. По словам девушки, у нее есть избранник, который старше ее на три года.

«Я всегда говорила, что не люблю эти вопросы про личную жизнь и стараюсь не делать на таких вещах акцент. Но выходит так, что иногда приходится расставлять все точки на „и“, ибо желтая пресса и ее читатели очень любят сочинять истории про мою жизнь», — заявила Решетова. Ее слова передает StarHit. Она добавила, что у нее есть избранник. Таким образом девушка отметила, что ее ничего не связывает с Абрамовым.

Также Анастасия Решетова заявила, что больше не связывает свою жизнь с женатыми мужчинами, их привлекательность пропала в глазах девушки. «У меня за последний год сильно поменялось видение всего этого. В том числе благодаря психотерапии. Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого (даже просто того, кто в отношениях) как на потенциального партнера», — рассказала Решетова.

Ранее инсайдеры приписывали Абрамову отношения с моделью. Однако потом стали говорить, что мужчина увлекся Викторией Лопыревой, но она замужем за бизнесменом Игорем Булатовым, пишет MK.RU.

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Экс-жена рэпера Тимати (Тимур Юнусов) и модель Анастасия Решетова в ответ на домыслы об отношениях между ней и мужем певицы Алсу Яном Абрамовым сообщила, что их ничего не связывает. По словам девушки, у нее есть избранник, который старше ее на три года. «Я всегда говорила, что не люблю эти вопросы про личную жизнь и стараюсь не делать на таких вещах акцент. Но выходит так, что иногда приходится расставлять все точки на „и“, ибо желтая пресса и ее читатели очень любят сочинять истории про мою жизнь», — заявила Решетова. Ее слова передает StarHit. Она добавила, что у нее есть избранник. Таким образом девушка отметила, что ее ничего не связывает с Абрамовым. Также Анастасия Решетова заявила, что больше не связывает свою жизнь с женатыми мужчинами, их привлекательность пропала в глазах девушки. «У меня за последний год сильно поменялось видение всего этого. В том числе благодаря психотерапии. Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого (даже просто того, кто в отношениях) как на потенциального партнера», — рассказала Решетова. Ранее инсайдеры приписывали Абрамову отношения с моделью. Однако потом стали говорить, что мужчина увлекся Викторией Лопыревой, но она замужем за бизнесменом Игорем Булатовым, пишет MK.RU.
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