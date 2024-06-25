В ГД предложили досрочно выплачивать накопительные пенсии инвалидам

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Клипарт. Магнитогорск, парковка для инвалидов, пфр, пенсия
Депутаты разработали поправки в Федеральный закон «О накопительной пенсии» Фото:

Депутаты от ЛДПР предложили расширить соцгарантии инвалидам первой, второй и третьей группы благодаря досрочному назначению накопительной пенсии. Они внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы.

«Начисление им досрочной пенсии в определенном смысле улучшит их социальное положение. При этом не имеет значения, есть ли у инвалида работа, сколько ему лет — досрочная накопительная пенсия будет назначаться вне зависимости от этих всех факторов», — прокомментировал законопроект URA.RU его соавтор, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов. Он добавил, в партии понимают, что инвалидам сложно найти работу, а возможности здоровья не позволяют активно заниматься трудовой деятельностью.

Согласно проекту, получить накопительную пенсию можно будет при выполнении тех же условий, которые действуют для назначения страховой пенсии: с 2024 года — 15 и более лет стажа и с 2025 года — индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30. Таким образом будут расширены социальные гарантии для инвалидов первой, второй и третьей группы с помощью досрочного назначения накопительной пенсии, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений и срочной пенсионной выплаты.

Депутаты разработали поправки в Федеральный закон «О накопительной пенсии». Ожидается, что выплата заметно облегчит инвалидам жизнь и улучшит финансовое положение. Законопроект вносится на рассмотрение Госдумы 25 июня.

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Депутаты от ЛДПР предложили расширить соцгарантии инвалидам первой, второй и третьей группы благодаря досрочному назначению накопительной пенсии. Они внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. «Начисление им досрочной пенсии в определенном смысле улучшит их социальное положение. При этом не имеет значения, есть ли у инвалида работа, сколько ему лет — досрочная накопительная пенсия будет назначаться вне зависимости от этих всех факторов», — прокомментировал законопроект URA.RU его соавтор, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов. Он добавил, в партии понимают, что инвалидам сложно найти работу, а возможности здоровья не позволяют активно заниматься трудовой деятельностью. Согласно проекту, получить накопительную пенсию можно будет при выполнении тех же условий, которые действуют для назначения страховой пенсии: с 2024 года — 15 и более лет стажа и с 2025 года — индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30. Таким образом будут расширены социальные гарантии для инвалидов первой, второй и третьей группы с помощью досрочного назначения накопительной пенсии, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений и срочной пенсионной выплаты. Депутаты разработали поправки в Федеральный закон «О накопительной пенсии». Ожидается, что выплата заметно облегчит инвалидам жизнь и улучшит финансовое положение. Законопроект вносится на рассмотрение Госдумы 25 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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