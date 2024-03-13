13 марта 2024

В Тюмени изымают участки для строительства улицы и развязки

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги по ул. Бурова-Петрова. Курган, дорожный знак, строительные работы
Под изъятие попали участки на улицах Магнитогорской, Амурской и Ямской Фото:

В Тюмени для строительства улицы Ставропольской и развязки через железную дорогу в створе Аккумуляторной изымают земельные участки. Такая информация указана в распоряжении, опубликованном на сайте городской администрации.

«В целях размещения объектов дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство транспортной развязки через железную дорогу ‚Москва — Владивосток‘ в створе ул. Аккумуляторная“, „Строительство ул. Ставропольская на участке от ул. Московский тракт до ул. Интернациональная“ <…> изъять земельный участок общей площадью 513,0 кв.м, с разрешенным использованием», — указано в документе. Отмечается, что под изъятие попали участки на улицах Магнитогорской, Амурской и Ямской.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят до четырех полос улицу Николая Чаплина. На участке также обустроят тротуары, ливневые канализации и остановки. Работы запланированы на 2026—2030 годы.

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В Тюмени для строительства улицы Ставропольской и развязки через железную дорогу в створе Аккумуляторной изымают земельные участки. Такая информация указана в распоряжении, опубликованном на сайте городской администрации. «В целях размещения объектов дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство транспортной развязки через железную дорогу ‚Москва — Владивосток‘ в створе ул. Аккумуляторная“, „Строительство ул. Ставропольская на участке от ул. Московский тракт до ул. Интернациональная“ <…> изъять земельный участок общей площадью 513,0 кв.м, с разрешенным использованием», — указано в документе. Отмечается, что под изъятие попали участки на улицах Магнитогорской, Амурской и Ямской. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят до четырех полос улицу Николая Чаплина. На участке также обустроят тротуары, ливневые канализации и остановки. Работы запланированы на 2026—2030 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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