В Тюмени изымают участки для строительства улицы и развязки

В Тюмени для строительства улицы Ставропольской и развязки через железную дорогу в створе Аккумуляторной изымают земельные участки. Такая информация указана в распоряжении, опубликованном на сайте городской администрации.
«В целях размещения объектов дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство транспортной развязки через железную дорогу ‚Москва — Владивосток‘ в створе ул. Аккумуляторная“, „Строительство ул. Ставропольская на участке от ул. Московский тракт до ул. Интернациональная“ <…> изъять земельный участок общей площадью 513,0 кв.м, с разрешенным использованием», — указано в документе. Отмечается, что под изъятие попали участки на улицах Магнитогорской, Амурской и Ямской.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят до четырех полос улицу Николая Чаплина. На участке также обустроят тротуары, ливневые канализации и остановки. Работы запланированы на 2026—2030 годы.
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