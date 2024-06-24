24 июня 2024

В пермском крематории кроме тел будут утилизировать опасные отходы

Власти Перми планируют уничтожать ртутьсодержащие лампы в строящемся крематории
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка крематория в Перми заморожена
Стройка крематория в Перми заморожена Фото:

В Перми в будущем крематории планируется утилизировать ртутьсодержащие лампы. Такую информацию на заседании городской думы озвучил замглавы администрации Перми Игорь Субботин, передает корреспондент URA.RU.

«Обсуждая проблему вывоза и утилизации мусора в городе, депутаты задали вопрос об утилизации опасных отходов — ртутьсодержащих ламп. Субботин сообщил, что, по его данным, когда будет достроен городской крематорий, утилизировать такие лампы будут там», — сообщает корреспондент URA.RU, следящий за заседанием.

Ранее URA.RU рассказывало, что строительством крематория на Северном кладбище в Перми может заняться региональный «мусорный» оператор АО «ПРО ТКО» за счет своих доходов. Возведение крематория на Восточном кладбище началось в 2011 году, но было приостановлено

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В Перми в будущем крематории планируется утилизировать ртутьсодержащие лампы. Такую информацию на заседании городской думы озвучил замглавы администрации Перми Игорь Субботин, передает корреспондент URA.RU. «Обсуждая проблему вывоза и утилизации мусора в городе, депутаты задали вопрос об утилизации опасных отходов — ртутьсодержащих ламп. Субботин сообщил, что, по его данным, когда будет достроен городской крематорий, утилизировать такие лампы будут там», — сообщает корреспондент URA.RU, следящий за заседанием. Ранее URA.RU рассказывало, что строительством крематория на Северном кладбище в Перми может заняться региональный «мусорный» оператор АО «ПРО ТКО» за счет своих доходов. Возведение крематория на Восточном кладбище началось в 2011 году, но было приостановлено. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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