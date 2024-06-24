В пермском крематории кроме тел будут утилизировать опасные отходы

В Перми в будущем крематории планируется утилизировать ртутьсодержащие лампы. Такую информацию на заседании городской думы озвучил замглавы администрации Перми Игорь Субботин, передает корреспондент URA.RU.
«Обсуждая проблему вывоза и утилизации мусора в городе, депутаты задали вопрос об утилизации опасных отходов — ртутьсодержащих ламп. Субботин сообщил, что, по его данным, когда будет достроен городской крематорий, утилизировать такие лампы будут там», — сообщает корреспондент URA.RU, следящий за заседанием.
Ранее URA.RU рассказывало, что строительством крематория на Северном кладбище в Перми может заняться региональный «мусорный» оператор АО «ПРО ТКО» за счет своих доходов. Возведение крематория на Восточном кладбище началось в 2011 году, но было приостановлено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!