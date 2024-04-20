20 апреля 2024
19 апреля 2024

В Перми на год хотят перенести расходы на строительство крематория

Власти Перми панируют перенести расходы на строительство крематория на 2025 год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство крематория на Восточном кладбище не могут завершить с 2013 года
Строительство крематория на Восточном кладбище не могут завершить с 2013 года Фото:

В Перми хотят перенести расходы на строительство крематория на Восточном кладбище с 2024-го на 2025 год. Речь идет о 123 млн рублей, указано на сайте Пермской гордумы.

«На профильном комитете Пермской городской думы были представлены поправки в бюджет на 2024—2026 годы. В том числе предложено перенести расходы на строительство крематория на кладбище „Восточное“ в сумме 123 млн рублей на 2025 год», — написано на сайте ведомства. Окончательное решение должно быть принято на ближайшем заседании 23 апреля.

Проект строительства, запущенный в работу в 2013 году, планирует законсервировать. В прошлом году была предпринята попытка достроить крематорий. Но контракт расторгли по соглашению сторон. В феварле этого года в администрации Перми рассматривали возможность строительства объекта на Северном кладбище.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми хотят перенести расходы на строительство крематория на Восточном кладбище с 2024-го на 2025 год. Речь идет о 123 млн рублей, указано на сайте Пермской гордумы. «На профильном комитете Пермской городской думы были представлены поправки в бюджет на 2024—2026 годы. В том числе предложено перенести расходы на строительство крематория на кладбище „Восточное“ в сумме 123 млн рублей на 2025 год», — написано на сайте ведомства. Окончательное решение должно быть принято на ближайшем заседании 23 апреля. Проект строительства, запущенный в работу в 2013 году, планирует законсервировать. В прошлом году была предпринята попытка достроить крематорий. Но контракт расторгли по соглашению сторон. В феварле этого года в администрации Перми рассматривали возможность строительства объекта на Северном кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...