В Перми на год хотят перенести расходы на строительство крематория

В Перми хотят перенести расходы на строительство крематория на Восточном кладбище с 2024-го на 2025 год. Речь идет о 123 млн рублей, указано на сайте Пермской гордумы.
«На профильном комитете Пермской городской думы были представлены поправки в бюджет на 2024—2026 годы. В том числе предложено перенести расходы на строительство крематория на кладбище „Восточное“ в сумме 123 млн рублей на 2025 год», — написано на сайте ведомства. Окончательное решение должно быть принято на ближайшем заседании 23 апреля.
Проект строительства, запущенный в работу в 2013 году, планирует законсервировать. В прошлом году была предпринята попытка достроить крематорий. Но контракт расторгли по соглашению сторон. В феварле этого года в администрации Перми рассматривали возможность строительства объекта на Северном кладбище.
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В Перми хотят перенести расходы на строительство крематория на Восточном кладбище с 2024-го на 2025 год. Речь идет о 123 млн рублей, указано на сайте Пермской гордумы. «На профильном комитете Пермской городской думы были представлены поправки в бюджет на 2024—2026 годы. В том числе предложено перенести расходы на строительство крематория на кладбище „Восточное“ в сумме 123 млн рублей на 2025 год», — написано на сайте ведомства. Окончательное решение должно быть принято на ближайшем заседании 23 апреля. Проект строительства, запущенный в работу в 2013 году, планирует законсервировать. В прошлом году была предпринята попытка достроить крематорий. Но контракт расторгли по соглашению сторон. В феварле этого года в администрации Перми рассматривали возможность строительства объекта на Северном кладбище.