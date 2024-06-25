Baza: число погибших при терактах в Дагестане выросло до 23 человек

Количество погибших при теракте в Дагестане увеличилось до 23 человек. 50 человек пострадали.
«До 23 человек увеличилось количество погибших во время нападения», — написал telegram-канал Baza. Там добавили, что погибли 18 сотрудников полиции и 5 гражданских. Еще 50 человек пострадали.
URA.RU направило запрос в правительство и Минздрав Республики для уточнения информации. Ответ ожидается.
Вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах Махачкалы и Дербента в ночь на 24 июня. Полицейские ликвидировали пятерых вооруженных боевиков, передает 360.ru. Для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате терактов, выделили 50 миллионов рублей, сообщает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.