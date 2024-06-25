Глава Дагестана высказался против ношения никаба

25 июня 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов высказался против ношения никаба Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с заявлением против ношения никаба (женский головной убор, закрывающий лицо). Он подчеркнул, что такая одежда не свойственна народам Кавказа и представляет собой потенциальную угрозу безопасности. Новость по теме В России не стихают споры вокруг ношения никаба «Лично я против ношения никаба. В том числе как человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму», — приводит слова главы республики «Парламентская газета». Меликов поднял вопрос безопасности, связанный с возможностью скрытия под одеждой лиц другого пола и проноса запрещенных предметов. В России не утихают споры о возможном запрете ношения никабов. Взгляды экспертов расходятся: от защиты религиозных свобод до поддержки запрета, что отражает широкий спектр мнений внутри мусульманского сообщества страны. URA.RU приводило разные точки зрения. Ранее также сообщалось, что один из боевиков, совершивших теракт в Дагестане, планировал сбежать в никабе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с заявлением против ношения никаба (женский головной убор, закрывающий лицо). Он подчеркнул, что такая одежда не свойственна народам Кавказа и представляет собой потенциальную угрозу безопасности. «Лично я против ношения никаба. В том числе как человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму», — приводит слова главы республики «Парламентская газета». Меликов поднял вопрос безопасности, связанный с возможностью скрытия под одеждой лиц другого пола и проноса запрещенных предметов. В России не утихают споры о возможном запрете ношения никабов. Взгляды экспертов расходятся: от защиты религиозных свобод до поддержки запрета, что отражает широкий спектр мнений внутри мусульманского сообщества страны. URA.RU приводило разные точки зрения. Ранее также сообщалось, что один из боевиков, совершивших теракт в Дагестане, планировал сбежать в никабе.