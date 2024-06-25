Глава Дагестана высказался против ношения никаба

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, меликов сергей
Сергей Меликов высказался против ношения никаба Фото:

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с заявлением против ношения никаба (женский головной убор, закрывающий лицо). Он подчеркнул, что такая одежда не свойственна народам Кавказа и представляет собой потенциальную угрозу безопасности.

Новость по теме
В России не стихают споры вокруг ношения никаба

«Лично я против ношения никаба. В том числе как человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму», — приводит слова главы республики «Парламентская газета». Меликов поднял вопрос безопасности, связанный с возможностью скрытия под одеждой лиц другого пола и проноса запрещенных предметов.

В России не утихают споры о возможном запрете ношения никабов. Взгляды экспертов расходятся: от защиты религиозных свобод до поддержки запрета, что отражает широкий спектр мнений внутри мусульманского сообщества страны. URA.RU приводило разные точки зрения. Ранее также сообщалось, что один из боевиков, совершивших теракт в Дагестане, планировал сбежать в никабе.

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Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с заявлением против ношения никаба (женский головной убор, закрывающий лицо). Он подчеркнул, что такая одежда не свойственна народам Кавказа и представляет собой потенциальную угрозу безопасности. «Лично я против ношения никаба. В том числе как человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму», — приводит слова главы республики «Парламентская газета». Меликов поднял вопрос безопасности, связанный с возможностью скрытия под одеждой лиц другого пола и проноса запрещенных предметов. В России не утихают споры о возможном запрете ношения никабов. Взгляды экспертов расходятся: от защиты религиозных свобод до поддержки запрета, что отражает широкий спектр мнений внутри мусульманского сообщества страны. URA.RU приводило разные точки зрения. Ранее также сообщалось, что один из боевиков, совершивших теракт в Дагестане, планировал сбежать в никабе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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