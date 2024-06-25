Журналист Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции

Журналист Отар Кушанашвили, который перенес операцию, не может разговаривать. Ведущий и шоумен периодически выходит из медикаментозного сна и общается взглядом, передает Shot.
«Состояние Отара сейчас стабильное. Он регулярно приходит в себя, но пока не говорит, только взглядом и жестами просит пить», — передает Shot слова собеседника из окружения журналиста.
Кушанашвили ранее госпитализировали с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у него острую непроходимость кишечника и провели неотложное хирургическое вмешательство. Он был подключен к аппарату ИВЛ. 22 июня журналист встретил без сознания свой день рождения.
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