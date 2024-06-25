Журналист Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции

25 июня 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Кушанашвили находится в отдельной палате Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Журналист Отар Кушанашвили, который перенес операцию, не может разговаривать. Ведущий и шоумен периодически выходит из медикаментозного сна и общается взглядом, передает Shot. «Состояние Отара сейчас стабильное. Он регулярно приходит в себя, но пока не говорит, только взглядом и жестами просит пить», — передает Shot слова собеседника из окружения журналиста. Кушанашвили ранее госпитализировали с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у него острую непроходимость кишечника и провели неотложное хирургическое вмешательство. Он был подключен к аппарату ИВЛ. 22 июня журналист встретил без сознания свой день рождения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Отар Кушанашвили, который перенес операцию, не может разговаривать. Ведущий и шоумен периодически выходит из медикаментозного сна и общается взглядом, передает Shot. «Состояние Отара сейчас стабильное. Он регулярно приходит в себя, но пока не говорит, только взглядом и жестами просит пить», — передает Shot слова собеседника из окружения журналиста. Кушанашвили ранее госпитализировали с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у него острую непроходимость кишечника и провели неотложное хирургическое вмешательство. Он был подключен к аппарату ИВЛ. 22 июня журналист встретил без сознания свой день рождения.