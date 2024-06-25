Журналист Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции

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Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Нижний Тагил, палата, клиника, реабилитационный центр, больница
Кушанашвили находится в отдельной палате Фото:

Журналист Отар Кушанашвили, который перенес операцию, не может разговаривать. Ведущий и шоумен периодически выходит из медикаментозного сна и общается взглядом, передает Shot.

«Состояние Отара сейчас стабильное. Он регулярно приходит в себя, но пока не говорит, только взглядом и жестами просит пить», — передает Shot слова собеседника из окружения журналиста.

Кушанашвили ранее госпитализировали с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у него острую непроходимость кишечника и провели неотложное хирургическое вмешательство. Он был подключен к аппарату ИВЛ. 22 июня журналист встретил без сознания свой день рождения.

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Журналист Отар Кушанашвили, который перенес операцию, не может разговаривать. Ведущий и шоумен периодически выходит из медикаментозного сна и общается взглядом, передает Shot. «Состояние Отара сейчас стабильное. Он регулярно приходит в себя, но пока не говорит, только взглядом и жестами просит пить», — передает Shot слова собеседника из окружения журналиста. Кушанашвили ранее госпитализировали с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у него острую непроходимость кишечника и провели неотложное хирургическое вмешательство. Он был подключен к аппарату ИВЛ. 22 июня журналист встретил без сознания свой день рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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