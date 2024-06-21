Стало известно состояние Отара Кушанашвили после операции из-за рака

Состояние известного шоумена и журналиста Отара Кушанашвили после операции стабилизировалось, он пришел в сознание. В настоящее время он находится на пути выздоровления. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Шоумен в сознании, он восстанавливается после операции», — передает telegram-канал. По словам сестры шоумена, результаты биопсии опухоли, обнаруженной во время операции, станут известны через неделю.
Ранее у журналиста Отара Кушанашвили выявили рак. Кушанашвили экстренно был госпитализирован с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у него острую непроходимость кишечника и провели неотложное хирургическое вмешательство, в ходе которого обнаружили подозрительную опухоль.
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