Стало известно состояние Отара Кушанашвили после операции из-за рака

Shot: состояние Кушанашвили после операции из-за рака стабилизировалось
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Состояние Отара Кушанашвили после операции стабилизировалось
Состояние Отара Кушанашвили после операции стабилизировалось Фото:

Состояние известного шоумена и журналиста Отара Кушанашвили после операции стабилизировалось, он пришел в сознание. В настоящее время он находится на пути выздоровления. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Шоумен в сознании, он восстанавливается после операции», — передает telegram-канал. По словам сестры шоумена, результаты биопсии опухоли, обнаруженной во время операции, станут известны через неделю.

Ранее у журналиста Отара Кушанашвили выявили рак. Кушанашвили экстренно был госпитализирован с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у него острую непроходимость кишечника и провели неотложное хирургическое вмешательство, в ходе которого обнаружили подозрительную опухоль.

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Состояние известного шоумена и журналиста Отара Кушанашвили после операции стабилизировалось, он пришел в сознание. В настоящее время он находится на пути выздоровления. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Шоумен в сознании, он восстанавливается после операции», — передает telegram-канал. По словам сестры шоумена, результаты биопсии опухоли, обнаруженной во время операции, станут известны через неделю. Ранее у журналиста Отара Кушанашвили выявили рак. Кушанашвили экстренно был госпитализирован с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у него острую непроходимость кишечника и провели неотложное хирургическое вмешательство, в ходе которого обнаружили подозрительную опухоль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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