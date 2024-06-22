Shot: Отар Кушанашвили встречает день рождения без сознания на ИВЛ

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Отару Кушанашвили исполнилось 54 года Фото:

Журналист и ведущий Отар Кушанашвили находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после операции. Об этом узнали журналисты telegram-канала Shot. По их информации, шоумен встречает 54-й день рождения без сознания.

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«Сейчас журналист находится под аппаратом ИВЛ, ему активно дают различные препараты. Его состояние — стабильное», — сообщает telegram-канал. Несмотря на то, что Кушанашвили приходил в себя после операции, в данный момент он снова находится без сознания, пишут журналисты.

Сегодня, 22 июня, журналист отмечает свой день рождения. На днях его госпитализировали с острой непроходимостью кишечника. В ходе проведения операции у шоумена обнаружили, по предварительны данным, злокачественную опухоль брюшной полости. Врачи взяли анализы для проведения биопсии. Пока специалисты не дают никаких прогнозов по выписке Кушанашвили.

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Журналист и ведущий Отар Кушанашвили находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после операции. Об этом узнали журналисты telegram-канала Shot. По их информации, шоумен встречает 54-й день рождения без сознания. «Сейчас журналист находится под аппаратом ИВЛ, ему активно дают различные препараты. Его состояние — стабильное», — сообщает telegram-канал. Несмотря на то, что Кушанашвили приходил в себя после операции, в данный момент он снова находится без сознания, пишут журналисты. Сегодня, 22 июня, журналист отмечает свой день рождения. На днях его госпитализировали с острой непроходимостью кишечника. В ходе проведения операции у шоумена обнаружили, по предварительны данным, злокачественную опухоль брюшной полости. Врачи взяли анализы для проведения биопсии. Пока специалисты не дают никаких прогнозов по выписке Кушанашвили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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