Певец Шарлот анонсировал из СИЗО гастрольный тур

Певец Эдуард Шарлот анонсировал новый гастрольный тур прямо из СИЗО. Он заявил, что тур намечен на июль. Об этом сообщает Baza. При этом музыкант осужден по пяти уголовным делам.
«Певец Шарлот анонсировал новый гастрольный тур на июль. [Гастроли затронут города] Самара, Тольятти, Саратов, Астрахань, Нижний Новгород и Казань», — передают авторы канала. Сам Шарлот прокомментировал свой анонс так: «Тот, кем я ухожу, — забудут. Тот, кем я вернусь, — запомнят», — написал он в своих соцсетях.
Шарлот был задержан осенью 2023 года. Тогда на него возбудили уголовные дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Также его осудили за поджог российского паспорта. В суде в Шарлот лично извинился перед российским президентом Владимиром Путиным. Портрет главы он ранее разорвал на камеру. Также артист покаялся перед патриархом Кириллом.
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