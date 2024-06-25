Грозу чиновников-коррупционеров уволили из свердловской полиции

Из свердловской полиции уволен оперативник Мальцев, боровшийся с коррупцией

25 июня 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

По одной из версий, так Мальцеву отомстили за задержание замминистра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына Оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД Свердловской области Евгения Мальцева, которого недавно ФСБ доставляла на беседу в СК, уволили. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к теме. К Мальцеву и его коллеге Игорю Уралову ФСБ пришла 24 мая. Операм хотели вменить попытку получения взятки у строителей, которые возвели школу в селе Косулино (Белоярский район) — якобы за помощь с прохождением госэкспертизы. «Их доставили в Следственный комитет, но отпустили в тот же день — за неимением обвинительной фактуры. Уралов продолжил работать, а Мальцева уволили. Возможно, его и задерживали лишь с этой целью — надавить и убрать», — рассказал собеседник агентства. По одной из версий, увольнение Мальцева может быть следствием ареста замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицина, обвиненного во взяточничестве. Делом чиновника занимался именно Мальцев. «Вероятно, сошлись две группы силовиков. Одни были на стороне оперативника, другие — против. Последние победили», — считает источник. Мальцев в силовой среде имеет репутацию грозы свердловских чиновников. У него в разработке были не только Кислицын, но и многие другие чиновники (в частности, мэры), которые сейчас за решеткой. «Да вообще все наработки по чиновникам-коррупционерам были мальцевскими», — добавил инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу регионального управления МВД. Руководитель отдела Валерий Горелых пообещал проверить, соответствует ли информация действительности. Агентство не располагает телефоном Евгения Мальцева, но готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД Свердловской области Евгения Мальцева, которого недавно ФСБ доставляла на беседу в СК, уволили. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к теме. К Мальцеву и его коллеге Игорю Уралову ФСБ пришла 24 мая. Операм хотели вменить попытку получения взятки у строителей, которые возвели школу в селе Косулино (Белоярский район) — якобы за помощь с прохождением госэкспертизы. «Их доставили в Следственный комитет, но отпустили в тот же день — за неимением обвинительной фактуры. Уралов продолжил работать, а Мальцева уволили. Возможно, его и задерживали лишь с этой целью — надавить и убрать», — рассказал собеседник агентства. По одной из версий, увольнение Мальцева может быть следствием ареста замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицина, обвиненного во взяточничестве. Делом чиновника занимался именно Мальцев. «Вероятно, сошлись две группы силовиков. Одни были на стороне оперативника, другие — против. Последние победили», — считает источник. Мальцев в силовой среде имеет репутацию грозы свердловских чиновников. У него в разработке были не только Кислицын, но и многие другие чиновники (в частности, мэры), которые сейчас за решеткой. «Да вообще все наработки по чиновникам-коррупционерам были мальцевскими», — добавил инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу регионального управления МВД. Руководитель отдела Валерий Горелых пообещал проверить, соответствует ли информация действительности. Агентство не располагает телефоном Евгения Мальцева, но готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения.