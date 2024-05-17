Появились подробности по делу задержанного свердловского замминистра

У свердловского замминистра нашли взятку в машине
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Запись момента передачи денег отсутствует Фото:

В уголовном деле задержанного по подозрению во взяточничестве свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына фигурирует некая видеозапись, однако, по словам защиты, самого момента передачи денег на ней нет. А деньги, которые нашли в машине Кислицына, были предназначены для участия в парусной регате. Об стало URA.RU известно во время процесса, где рассматривают жалобу подсудимого.

Адвокаты Кислицына Роман Киселев и Юлия Никитина просят отпустить своего подзащитного на свободу. По их данным, он страдает рядом тяжелых заболеваний, положительно характеризуется и не собирается скрываться.

«Ваша честь, буду краток. С учетом состояния здоровья, избрать меру пресечения, не связанную с местами лишения свободы. Покидать пределы Свердловской области, Заречного, и смысла, у меня нет. С точки зрения уголовного дела и предъявленных мне обвиненный, я готов взаимодействовать со следствием. Надеюсь, на объективное расследование», — заявил в суде Кислицын.

Замминистра был задержан в конце апреля, однако известно об этом стало лишь 1 мая. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд отправил его под стражу до 26 июня. Вместе с Кислицыным был пойман его однокурсник, бывший депутат заксобрания (работал там в 2016—2021 годах) Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было.

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В уголовном деле задержанного по подозрению во взяточничестве свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына фигурирует некая видеозапись, однако, по словам защиты, самого момента передачи денег на ней нет. А деньги, которые нашли в машине Кислицына, были предназначены для участия в парусной регате. Об стало URA.RU известно во время процесса, где рассматривают жалобу подсудимого. Адвокаты Кислицына Роман Киселев и Юлия Никитина просят отпустить своего подзащитного на свободу. По их данным, он страдает рядом тяжелых заболеваний, положительно характеризуется и не собирается скрываться. «Ваша честь, буду краток. С учетом состояния здоровья, избрать меру пресечения, не связанную с местами лишения свободы. Покидать пределы Свердловской области, Заречного, и смысла, у меня нет. С точки зрения уголовного дела и предъявленных мне обвиненный, я готов взаимодействовать со следствием. Надеюсь, на объективное расследование», — заявил в суде Кислицын. Замминистра был задержан в конце апреля, однако известно об этом стало лишь 1 мая. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд отправил его под стражу до 26 июня. Вместе с Кислицыным был пойман его однокурсник, бывший депутат заксобрания (работал там в 2016—2021 годах) Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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