Появились подробности по делу задержанного свердловского замминистра

У свердловского замминистра нашли взятку в машине

17 мая 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Запись момента передачи денег отсутствует Фото: Денис Моргунов © URA.RU В уголовном деле задержанного по подозрению во взяточничестве свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына фигурирует некая видеозапись, однако, по словам защиты, самого момента передачи денег на ней нет. А деньги, которые нашли в машине Кислицына, были предназначены для участия в парусной регате. Об стало URA.RU известно во время процесса, где рассматривают жалобу подсудимого. Адвокаты Кислицына Роман Киселев и Юлия Никитина просят отпустить своего подзащитного на свободу. По их данным, он страдает рядом тяжелых заболеваний, положительно характеризуется и не собирается скрываться. «Ваша честь, буду краток. С учетом состояния здоровья, избрать меру пресечения, не связанную с местами лишения свободы. Покидать пределы Свердловской области, Заречного, и смысла, у меня нет. С точки зрения уголовного дела и предъявленных мне обвиненный, я готов взаимодействовать со следствием. Надеюсь, на объективное расследование», — заявил в суде Кислицын. Замминистра был задержан в конце апреля, однако известно об этом стало лишь 1 мая. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд отправил его под стражу до 26 июня. Вместе с Кислицыным был пойман его однокурсник, бывший депутат заксобрания (работал там в 2016—2021 годах) Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле задержанного по подозрению во взяточничестве свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына фигурирует некая видеозапись, однако, по словам защиты, самого момента передачи денег на ней нет. А деньги, которые нашли в машине Кислицына, были предназначены для участия в парусной регате. Об стало URA.RU известно во время процесса, где рассматривают жалобу подсудимого. Адвокаты Кислицына Роман Киселев и Юлия Никитина просят отпустить своего подзащитного на свободу. По их данным, он страдает рядом тяжелых заболеваний, положительно характеризуется и не собирается скрываться. «Ваша честь, буду краток. С учетом состояния здоровья, избрать меру пресечения, не связанную с местами лишения свободы. Покидать пределы Свердловской области, Заречного, и смысла, у меня нет. С точки зрения уголовного дела и предъявленных мне обвиненный, я готов взаимодействовать со следствием. Надеюсь, на объективное расследование», — заявил в суде Кислицын. Замминистра был задержан в конце апреля, однако известно об этом стало лишь 1 мая. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд отправил его под стражу до 26 июня. Вместе с Кислицыным был пойман его однокурсник, бывший депутат заксобрания (работал там в 2016—2021 годах) Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было.