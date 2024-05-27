Появилась версия, почему ФСБ пришла за свердловскими борцами с коррупцией

Допрос оперов из свердловского главка МВД может быть связан с новой школой

27 мая 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Претензии могли появиться к оперативникам Игорю Уралову и Евгению Мальцеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Допрос оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгения Мальцева и Игоря Уралова, а также их бывшего коллеги с уголовным бэкграундом Сергея Кондрашина мог быть связан с конфликтом вокруг новой школы в Косулино (Белоярский район). По одной из версий, следствие якобы считает, что они вышли на строителей с предложением решить проблему с прохождением госэкспертизы, рассказал источник. «За свои услуги подозреваемые (им вменяют мошенничество) якобы запросили до 30 миллионов [рублей]. Не имея при этом отношения к выдаче таких документов», — поделился собеседник. По его данным, подведы минстроя «при этом не знали, что с ними кто-то о чем-то должен договориться». В региональных СУ СК и УФСБ тему не комментируют. Известно, что как минимум Мальцев и Уралов на свободе. Школу в Косулино отстроили к августу 2023 года, там уже учатся дети. Ход работ контролировал лично губернатор Евгений Куйвашев. Подрядчиком на объекте была компания «Нартекс», сумма тендера — 597,5 млн рублей. Но с фирмой до сих пор не расплатились — она настаивает, чтобы сумма контракта была увеличена почти в два раза, ведь из-за санкций стройматериалы подорожали. Заказчик, областное Управление капстроительства, не видит законных способов это сделать. Потому и потребовалась та самая дополнительная госэкспертиза. Директор фирмы Эдуард Фотеев в разговоре с URA.RU версию об участии в этом споре силовиков комментировать отказался. Новость по теме ФСБ пришла за опером, который задерживал свердловского замминистра По словам другого источника URA.RU, дело Мальцева может быть связано с крупной компанией на рынке оборонзаказов. Якобы с ее представителем оперативник поддерживал дружеские отношения и помогал решать различные вопросы. При этом Уралов может и вовсе не иметь отношения к ситуации. «Его не допрашивали по этому делу. Он вообще случайно оказался рядом в момент, когда задерживали Мальцева», — добавил инсайдер. Претензии силовиков к Мальцеву и Уралову, таким образом, скорее всего, не связаны с уголовным делом в отношении их шефа Андрея Дьякова, хоть и совпали по времени. Арестованного Дьякова обвиняют во взяточничестве (до 200 млн рублей) и превышении должностных полномочий. Он категорически не признает вину, настаивает, что его оговорили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Допрос оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгения Мальцева и Игоря Уралова, а также их бывшего коллеги с уголовным бэкграундом Сергея Кондрашина мог быть связан с конфликтом вокруг новой школы в Косулино (Белоярский район). По одной из версий, следствие якобы считает, что они вышли на строителей с предложением решить проблему с прохождением госэкспертизы, рассказал источник. «За свои услуги подозреваемые (им вменяют мошенничество) якобы запросили до 30 миллионов [рублей]. Не имея при этом отношения к выдаче таких документов», — поделился собеседник. По его данным, подведы минстроя «при этом не знали, что с ними кто-то о чем-то должен договориться». В региональных СУ СК и УФСБ тему не комментируют. Известно, что как минимум Мальцев и Уралов на свободе. Школу в Косулино отстроили к августу 2023 года, там уже учатся дети. Ход работ контролировал лично губернатор Евгений Куйвашев. Подрядчиком на объекте была компания «Нартекс», сумма тендера — 597,5 млн рублей. Но с фирмой до сих пор не расплатились — она настаивает, чтобы сумма контракта была увеличена почти в два раза, ведь из-за санкций стройматериалы подорожали. Заказчик, областное Управление капстроительства, не видит законных способов это сделать. Потому и потребовалась та самая дополнительная госэкспертиза. Директор фирмы Эдуард Фотеев в разговоре с URA.RU версию об участии в этом споре силовиков комментировать отказался. По словам другого источника URA.RU, дело Мальцева может быть связано с крупной компанией на рынке оборонзаказов. Якобы с ее представителем оперативник поддерживал дружеские отношения и помогал решать различные вопросы. При этом Уралов может и вовсе не иметь отношения к ситуации. «Его не допрашивали по этому делу. Он вообще случайно оказался рядом в момент, когда задерживали Мальцева», — добавил инсайдер. Претензии силовиков к Мальцеву и Уралову, таким образом, скорее всего, не связаны с уголовным делом в отношении их шефа Андрея Дьякова, хоть и совпали по времени. Арестованного Дьякова обвиняют во взяточничестве (до 200 млн рублей) и превышении должностных полномочий. Он категорически не признает вину, настаивает, что его оговорили.