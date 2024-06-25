Героя России из Екатеринбурга оставили без миллионов за ранение на СВО. Видео

25 июня 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

Главную госнаграду Владимиру Шиковскому вручили в конце 2023-го Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Молодой Герой России из Екатеринбурга Владимир Шиковский, потерявший часть ноги в спецоперации РФ на Украине, столкнулся с серьезной проблемой. «Т-Банк» заблокировал его карту, сочтя «подозрительной» выплату за ранение в три миллиона рублей. Об этом Шиковский рассказал URA.RU. «Деньги мне пришли 17 июня. А 18-го карту заблокировали. Обратился в службу поддержки, там обещали рассмотреть [мое обращение] и ответить за два дня, прошло уже больше недели. Воспользоваться деньгами не могу, нахожусь сейчас в госпитале в Москве», — поделился военнослужащий. Он предоставил корреспонденту переписку со службой поддержки банка. «Я как Герой РФ лежу без ноги в госпитале. Вы меня отправляете искать справки о поступлении денежных средств?!» — негодует Шиковский. Судя по переписке, доказать, что деньги пришли от Минобороны, ему так и не удалось. Шиковский готов обращаться в Следственный комитет и Центробанк. Последние месяцы у Владимира и без того непростые. Главную госнаграду России — за боевой подвиг — ему присвоили в конце 2023-го, вручал ее лично замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. На тот момент Шиковскому было 26 лет. В начале марта стало известно, что Владимира обокрали в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, где он проходил реабилитацию. Он лишился документов и почти всех денег. В проблему включался мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, познакомившийся с Шиковским в январе. URA.RU направило запрос в «Т-Банк». Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Скриншот предоставлен Владимиром Шиковским Скриншот предоставлен Владимиром Шиковским Владимир Шиковский получил серьезное ранение в бою Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодой Герой России из Екатеринбурга Владимир Шиковский, потерявший часть ноги в спецоперации РФ на Украине, столкнулся с серьезной проблемой. «Т-Банк» заблокировал его карту, сочтя «подозрительной» выплату за ранение в три миллиона рублей. Об этом Шиковский рассказал URA.RU. «Деньги мне пришли 17 июня. А 18-го карту заблокировали. Обратился в службу поддержки, там обещали рассмотреть [мое обращение] и ответить за два дня, прошло уже больше недели. Воспользоваться деньгами не могу, нахожусь сейчас в госпитале в Москве», — поделился военнослужащий. Он предоставил корреспонденту переписку со службой поддержки банка. «Я как Герой РФ лежу без ноги в госпитале. Вы меня отправляете искать справки о поступлении денежных средств?!» — негодует Шиковский. Судя по переписке, доказать, что деньги пришли от Минобороны, ему так и не удалось. Шиковский готов обращаться в Следственный комитет и Центробанк. Последние месяцы у Владимира и без того непростые. Главную госнаграду России — за боевой подвиг — ему присвоили в конце 2023-го, вручал ее лично замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. На тот момент Шиковскому было 26 лет. В начале марта стало известно, что Владимира обокрали в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, где он проходил реабилитацию. Он лишился документов и почти всех денег. В проблему включался мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, познакомившийся с Шиковским в январе. URA.RU направило запрос в «Т-Банк». Ответ на него будет опубликован, как только поступит.