Суд арестовал бывшего топ-менеджера медиахолдинга Пригожина Горбунова

В Санкт-Петербурге суд арестовал бывшего топ-менеджера медиаструктуры основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — Илью Горбунова. Он обвиняется по делу о вымогательстве.
«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Горбунову арест до 20.08.2024», — передает объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга. При этом ведомство не называет персональные данные жертвы вымогательства. Тем не мене в пресс-службе проинформировали, что потерпевший является председателем правления Фонда развития новых медиа. Им является Александр Малькевич.
Предварительно, Горбунов в период с 23 апреля по 11 июня проводил информационную компанию, которая подрывала репутацию Малькевича. Также с него требовали четыре миллиона рублей.
В Санкт-Петербурге на днях задержали два медиаменеджера, связанных с почившим главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. URA.RU писало подробности в отдельном материале.
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