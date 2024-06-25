Суд арестовал бывшего топ-менеджера медиахолдинга Пригожина Горбунова

25 июня 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Суд арестовал Илью Горбунова до 20 августа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Санкт-Петербурге суд арестовал бывшего топ-менеджера медиаструктуры основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — Илью Горбунова. Он обвиняется по делу о вымогательстве. «Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Горбунову арест до 20.08.2024», — передает объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга. При этом ведомство не называет персональные данные жертвы вымогательства. Тем не мене в пресс-службе проинформировали, что потерпевший является председателем правления Фонда развития новых медиа. Им является Александр Малькевич. Предварительно, Горбунов в период с 23 апреля по 11 июня проводил информационную компанию, которая подрывала репутацию Малькевича. Также с него требовали четыре миллиона рублей. В Санкт-Петербурге на днях задержали два медиаменеджера, связанных с почившим главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. URA.RU писало подробности в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге суд арестовал бывшего топ-менеджера медиаструктуры основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — Илью Горбунова. Он обвиняется по делу о вымогательстве. «Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Горбунову арест до 20.08.2024», — передает объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга. При этом ведомство не называет персональные данные жертвы вымогательства. Тем не мене в пресс-службе проинформировали, что потерпевший является председателем правления Фонда развития новых медиа. Им является Александр Малькевич. Предварительно, Горбунов в период с 23 апреля по 11 июня проводил информационную компанию, которая подрывала репутацию Малькевича. Также с него требовали четыре миллиона рублей. В Санкт-Петербурге на днях задержали два медиаменеджера, связанных с почившим главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. URA.RU писало подробности в отдельном материале.