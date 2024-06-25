Суд арестовал бывшего топ-менеджера медиахолдинга Пригожина Горбунова

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Суд арестовал Илью Горбунова до 20 августа Фото:

В Санкт-Петербурге суд арестовал бывшего топ-менеджера медиаструктуры основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — Илью Горбунова. Он обвиняется по делу о вымогательстве.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Горбунову арест до 20.08.2024», — передает объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга. При этом ведомство не называет персональные данные жертвы вымогательства. Тем не мене в пресс-службе проинформировали, что потерпевший является председателем правления Фонда развития новых медиа. Им является Александр Малькевич.

Предварительно, Горбунов в период с 23 апреля по 11 июня проводил информационную компанию, которая подрывала репутацию Малькевича. Также с него требовали четыре миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге на днях задержали два медиаменеджера, связанных с почившим главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. URA.RU писало подробности в отдельном материале.

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В Санкт-Петербурге суд арестовал бывшего топ-менеджера медиаструктуры основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — Илью Горбунова. Он обвиняется по делу о вымогательстве. «Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Горбунову арест до 20.08.2024», — передает объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга. При этом ведомство не называет персональные данные жертвы вымогательства. Тем не мене в пресс-службе проинформировали, что потерпевший является председателем правления Фонда развития новых медиа. Им является Александр Малькевич. Предварительно, Горбунов в период с 23 апреля по 11 июня проводил информационную компанию, которая подрывала репутацию Малькевича. Также с него требовали четыре миллиона рублей. В Санкт-Петербурге на днях задержали два медиаменеджера, связанных с почившим главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. URA.RU писало подробности в отдельном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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